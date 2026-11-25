Otsustavaks kujunes seitsmes voor. Eelnevalt oli seis 3:3 viigis, kuid seal suutis Eesti koondis röövida koguni kolm punkti. Koht finaalturniiril oli juba varem kindel, sest selleks piisas kohast poolfinaalis.

"Emotsioonid on laes ja rõõm tehtud töö üle on suur! Oleme turniiri jooksul mäng-mängult kasvanud, leidnud järjest parema tunnetuse ning näidanud oma tugevust võistkonnana," rõõmustas koondise liige Kaidi Elmik.

"Oleme uhked, et suutsime otsustavatel hetkedel säilitada külma närvi, usaldada üksteist ja mängida enesekindlalt. Läheme finaalile vastu suure tahtejõu, positiivse energia ja enesekindlusega. Me naudime seda hetke, usume oma võimetesse ja oleme valmis endast maksimumi andma."

Esikohamängus ootab Eesti koondist neljapäeval Läti, kes teises poolfinaalis oli üle Poolast 5:3.

Eesti koondise kapten on Marie Kaldvee ning veel kuuluvad koosseisu Liisa Turmann, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik ning varuvõistlejana Elisabeth Tammer.