Norra mäesuusakuulsus peab olümpialt eemale jääma

Nüüd 33-aastane norralane kukkus 2024. aasta jaanuaris rängalt Wengeni MK-etapil ja viidi sealt helikopteriga haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui ka õlale.

Kilde oli MK-sarjast eemal ligi kaks aastat ja naasis novembri viimastel päevadel, kuid pole mõistetavalt oma parimat vormi näidanud. Tema üheksa vigastuspausile järgnenud MK-stardi parim tulemus on Beaver Creeki kiirlaskumises saadud 11. koht.

Teisipäeval teatas Norra suusaliit, et Kilde ei võta ikkagi Milano Cortina olümpiamängudest osa. "Olen andnud endast kõik, et OM-il võistelda, aga mu keha ning vaim ei ole valmis, et võistelda tasemel, mida sooviksin," rääkis norralane alaliidu pressiteate vahendusel.

"Pärast kogu tööd, mida olen koos oma pere, arstide, rahvuskoondise ja paljude teiste abil teinud, on äärmiselt keeruline see otsus vastu võtta. Samal ajal olen uhke, et olen suutnud võidelda ning MK-sarja naasta," lisas norralane.