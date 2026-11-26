KooKoo sai kolmapäeval võõral jääl Helsingi Jokerist jagu 4:3 (1:0, 2:0, 1:3). Kui eelmises võidus Oulu Kärpäti üle andis Rooba kaks väravasöötu, siis Jokeriti vastu kogunes eestlase statistikasse viis pealeviset, kuid ei ühtegi resultatiivsuspunkti. KooKoo neljast väravast kaks viskas Alexander Ruuttu ning ühe väravaga panustasid Niklas Nykyri ja Veeti Miettinen.

KooKool on 24 mängu järel kirjas 15 punkti, aga vahe eelviimasel kohal asuva Jokeritiga on kaheksa punkti. Kristjan Kombe ja David Timofejevi tööandja Kuopio KalPa paikneb 27 punktiga 15. kohal ehk edestab Jokeriti nelja ja KooKood 12 punktiga.