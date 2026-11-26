Laskesuusatamise MK-hooaja avaetapil Soomes Kontiolahtis teenis Mark-Markos Kehva meeste 20 km individuaaldistantsil senise karjääri parimat tulemust tähistava 13. koha. Hea võistluse tegi ka Kristo Siimer, kes oli 20.

Esimese lasketiiru viimasel lasul eksinud Kehva läbis ülejäänud kolm tiiru puhaste paberitega, kaotas võitjale 2.39,1 ning teenis senise karjääri parima, 13. koha. Tema eelmisteks parimateks sooritusteks olid kaks 34. kohta eelmisest hooajast.

Suure saavutuse lävel oli ka Kristo Siimer, kes tegi 19 täpset lasku, aga eksis püstitiirus oma võistluse viimasel lasul ning sai lõpuks 20. koha (+3.29,7).

Rene Zahkna (0+0+2+1) kaotas 4.54,3 ja sai 40. ning Karl Rasmus Tiislär (1+2+0+3; +8.53,8) 85. koha.

Karjääri esimese MK-etapivõidu teenis 24-aastane Uus-Meremaal sündinud ameeriklane Campbell Wright, kes läbis neljapäeval ainsana kõik neli tiiru puhaste paberitega ja edestas teiseks tulnud sakslast Justus Strelowit (0+1+0+0) 1.20,1-ga.

Kolmandaks tuli paremuselt teist suusaaega näidanud Vetle Sjaastad Christiansen (1+0+0+1; +1.23,2) ning neljandaks viimases tiirus ühe trahviminuti teeninud Sturla Holm Lägreid (+1.25,3).

Enne võistlust:

Kokku on stardinimekirjas 109 laskesuusatajat ning nende seas ka Eesti koondislased Rene Zahkna (stardinumber 8), Mark-Markos Kehva (41), Kristo Siimer (71) ja Karl Rasmus Tiislär (89).

Esimesena alustab võistlust Suurbritannia esindaja Jacques Jefferies. Eelmisel hooajal MK-sarja üldvõitjaks tulnud prantslane Eric Perrot pääseb rajale Kehva järel 42. mehena. Norra tipud Johan-Olav Botn ja Sturla Holm Lägreid kannavad stardinumbreid 38 ja 46.

Mullu algas MK-hooaeg Rootsis Östersundis, kus moodustasid individuaaldistantsil esikolmiku Botn, tema koondisekaaslane Martin Uldal ja rootslane Sebastian Samuelsson. Parim eestlane oli toona Jakob Kulbin, kes saavutas 12. koha. Kulbin jäi tänavu esimese etapi koosseisust välja.