Pärast olümpiat käis ta vasaku jala operatsioonil, kuid jalg ei ole veel terve. "Pärast kahte päeva lumel mõistsin, et mu jalg ei ole veel täielikult paranenud ja valu on endiselt liiga tugev. Seetõttu olen otsustanud oma võistluskarjääri lõpetada," sõnas itaallanna ühismeedias.

"See on olnud kahtlemata väga raske otsus. Kuigi tegin kõik endast oleneva, et rajale naasta, ei võimalda vigastuse tõsidus mul seda teha. Siiski soovin veel viimast korda stardiväravast läbi sõita, et jätta hüvasti spordialaga, mida nii väga armastan, ning teiega kõigiga. Annan peagi teada, kus ja millal see juhtub. Kohtumiseni ja aitäh teile kõigile!"

36-aastane Brignone on tulnud kahel korral (2020, 2025) MK-sarja üldvõitjaks. Väiksematest kristallgloobustest on tal veel suurslaalomi (2020, 2025), ülisuurslaalomi (2022), kiirlaskumise (2025) ning alpi kahevõistluse (2019, 2020) omad.

Olümpiamängudelt ja maailmameistrivõistlustelt on itaallannal kokku kümme medalit: olümpialt kaks kulda, üks hõbe ja kaks pronksi ning MM-idelt kaks kulda ja kolm hõbedat. Milano Cortina olümpial tuli ta esikohale nii suurslaalomis kui ka ülisuurslaalomis.