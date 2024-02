Raskelt kukkunud Norra mäesuusatäht: vara öelda, kas suudan tippu naasta

31-aastane OM- ja MM-hõbe kukkus veidi enne Wengeni MK-kiirlaskumise finišit, libises rajapiiretesse ja viidi 28 minutit hiljem helikopteriga Berni haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui õlale.

"Vigastusest rääkides ei ole pilt veel selge. Olen positiivne, et kõik laabub, asi on lihtsalt ajas. On liiga vara öelda, kas saan suusatada nii nagu tahan ja taas võistlusi võita, aga olen lootusrikas. Loomulikult tahan naasta oma armastatud ala juurde ja loodetavasti taas olla tipus, aga praegu keskendun jalgele saamisele," rääkis Kilde neljapäeval video vahendusel antud pressikonverentsil.

Berni kirurgid opereerisid Kilde paremas jalas sügava lõikehaava tagajärjel juhtunud närvikahjustusi ning paremas õlas kahte rebenenud sidet. "Valu, mida tundsin, oli kõige kohutavam mu elus. Õlg valutas nii kõvasti, et ma ei jõudnud millelegi muule mõelda. Ma ei mõelnud kordagi, et võiksin surra, kuigi kaotasin väga palju verd. Praegu ongi raske aasta jagu ette mõelda, sest närvid peavad paranema," lisas norralane.