Norra mäesuusatäht valmistub tagasitulekuks

Mäesuusatamine
Aleksander Aamodt Kilde koos oma kihlatu Mikaela Shiffriniga.
Aleksander Aamodt Kilde koos oma kihlatu Mikaela Shiffriniga. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Peaaegu kaks aastat tagasi raske kukkumise läbi elanud Norra mäesuusatäht Aleksander Aamodt Kilde on lähedal tippsporti naasmisele.

Kilde kukkus 2024. aasta jaanuaris MK-etapil veidi enne finišit, libises rajapiiretesse ja viidi 28 minutit hiljem helikopteriga Berni haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui õlale.

Kirurgid opereerisid Kilde paremas jalas sügava lõikehaava tagajärjel juhtunud närvikahjustusi ning paremas õlas kahte rebenenud sidet.

Kahekordne olümpiamedalist jättis kogu eelmise hooaja vahele, kuid teisipäeval andis ta Norra ajakirjanikele ülevaate oma taastumisprotsessist, lubades varsti mäele naasta.

"Viimase kuu aja jooksul on areng olnud väga hea. Ainus, mis veel muret valmistab, on õla liikuvus," ütles Kilde NRK vahendusel. "Tunnen, et olen valmis Copperis treeningutega pihta hakkama ja koondisega taasliituma. Ootan seda väga."

Sportlase sõnul saab Colorados asuvas Copper Mountaini suusakuurordis selgeks, kas tal on võimalik osaleda detsembri alguses Beaver Creek'is toimuval MK-etapil.

Laual on ka variant võistelda Copperi MK-etapil, mis toimub nädal enne Beaver Creek'i jõuproovi. "Hetkel loen päevi Beaver Creek'i kiirlaskumiseni. Samas muidugi loodan, et näete mind juba Copperis stardis," selgitas Kilde.

33-aastase Kilde nimel on 21 esikohta MK-sarjas ning 2020. aastal krooniti ta MK-sarja üldvõitjaks.

Toimetaja: Henrik Laever

