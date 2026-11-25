Eesti alistas alagrupiturniiri viimases kohtumises Mehhiko tulemusega 7:6 ning lõpetas alagrupiturniiri kuue võidu ja ühe kaotusega. Sellega tagas Eesti naiskond otsepääsme maailmameistrivõistlustele ning jõudis kvalifikatsiooniturniiri poolfinaali.

Eesti koondis näitas kogu kvalifikatsiooniturniiri vältel stabiilset ja tulemuslikku mängu. Turniiri alustati 8:3 võiduga Kasahstani üle, millele järgnes 3:7 kaotus Saksamaale. Seejärel võitis Eesti järjest Poolat 10:4, Prantsusmaad 10:5, Austraaliat 7:6, Hiina Taipeid 9:6 ning Mehhikot 7:6.

Eriti märkimisväärseks kujunesid Eesti naiskonna võidud seni kaotuseta püsinud Prantsusmaa ja Austraalia üle. Prantsusmaa alistati tulemusega 10:5, samas kui pingelises kohtumises Austraaliaga selgus võitja alles lisavoorus. Ka alagrupiturniiri viimane kohtumine Mehhikoga kujunes tasavägiseks. Eesti alustas tugevalt, asudes kolme vooru järel 5:0 juhtima, kuid Mehhiko suutis vahet vähendada. Eesti säilitas eduseisu ning kindlustas 7:6 võiduga koha maailmameistrivõistlustel.

Eesti naiskonna peatreener Jakub Bareš tõi juba kvalifikatsiooniturniiri eel välja, et Euroopa meistrivõistluste ja MM-kvalifikatsiooni vahele jäi vaid kaks ja pool nädalat, mille jooksul keskenduti eelkõige EM-il ilmnenud kitsaskohtade parandamisele ja võistkonna koostöö tugevdamisele.

Pääs 2027. aasta maailmameistrivõistlustele on Eesti naiste kurlingukoondise jaoks oluline saavutus, mis kinnitab Eesti kurlingu konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasemel. Eesti naiskond on varem osalenud maailmameistrivõistlustel kahel korral, 2021. ja 2024. aastal. Senine parim tulemus pärineb 2024. aasta MM-ilt Kanadas Sydneys, kus saavutati 12. koht. Euroopa meistrivõistlustel on viimaste aastate silmapaistvam tulemus 2023. aastal Šotimaal Aberdeenis saavutatud kuues koht, mis tagas toona pääsu 2024. aasta MM-ile.

Östersundil on Eesti kurlingu ajaloos eriline tähendus. Just selles Rootsi linnas võitsid Marie Kaldvee ja Harri Lill 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistlustel hõbemedali, mis oli Eesti kurlingu ajaloo esimene täiskasvanute tiitlivõistluste medal. Nüüd on Östersund taas Eesti kurlingule edukaks võistluspaigaks, sest samas linnas kindlustas naiskond pääsu maailmameistrivõistlustele.

Järgmised naiste kurlingu maailmameistrivõistlused toimuvad 13.-21. märtsil ning seal osaleb 18 riigi koondist. Võistluse täpne toimumispaik on veel kinnitamata. Eesti jaoks tähendab MM-pääse võimalust võistelda taas maailma tugevaimate naiskondadega ning püüda parandada oma senist parimat MM-tulemust.

Kuigi Eesti naiskond on maailmameistrivõistluste pääsme juba kindlustanud, jätkub Östersundis võistlus kvalifikatsiooniturniiri esikoha nimel. Poolfinaalid peetakse kolmapäeval kell 20.

Poolfinaali võitjad kohtuvad neljapäeval, 26. novembril kell 16 toimuvas finaalis ning kaotajad mängivad samal päeval kell 10 pronksimängus. Kõik kellaajad on Eesti aja järgi.

Eesti naiskond võistleb koosseisus Marie Kaldvee, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik, Liisa Turmann ja Elisabeth Tammer. Võistkonna peatreener on Jakub Bareš.