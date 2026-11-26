Jaapanis Osakas toimuvatel rühmvõimlemise maailmameistrivõistlustel pääsesid kaks Eesti rühma finaali nii meistriklassis kui juunioride arvestuses.

Neljapäeval toimunud kvalifikatsioonivõistluselt pääsesid reedesele finaalvõistlusele 12 parimat rühma, kuid igast riigist maksimaalselt kaks rühma. Lisaks rühmadevahelisele võistlusele toimub ka riikidevaheline paremusjärjestus, kus arvesse läheb iga riiki esindava rühma parim tulemus.

Mullusel MM-il kuuenda koha saanud Rütmika Rebasesabad teenisid neljapäevases kvalifikatsioonis 26,900 punkti, mis andis neile kahe Venemaa, ühe Bulgaaria ja kolme Soome rühma järel seitsmenda koha ehk viis nad kuuendana finaali.

Edasi pääses ka teine Eesti rühm Esperanza (VK Piruett), kes sai 25,150 punktiga meistriklassis 14. koha. Meistriklassis teenis vene rühm Expressia 29,050 ja Madonna 28,450 punkti, tiitlikaitsja Bulgaaria rahvuskoondis oli 28,250 punktiga kolmas.

Juunioride arvestuses kogus tiitlikaitsja Madonna Junior 28,500 punkti, teine oli Bulgaaria 28,200 silmaga. Rebasesabad Junior kogus sarnaselt Soome Gloria Jr-iga 26,400 punkti ja koos jäädi jagama kuuendat kohta. Reedesesse finaali tagas koha ka 25,100 punkti kogunud ja 11. koha saanud Lily (VK Rütmika).

Finaalist jäid välja VK Janika rühmad, meistriklassis Melissa (22,900) ja juunioride seas Minella (24,650). Sealjuures jäi Minellat edasipääsust lahutama vaid 0,100 punkti.

Eelmisel aastal esindasid Eestit MM-il samad kolm rühma, parim tulemus oli VK Rütmika Rebasesabade kuues koht. Riikidevahelises arvestuses saavutasid Eesti kolm rühma koos pronksmedalid.

Ka käesoleva aasta MM-il on nii meistriklassi kui juuniorklassi koondise eesmärk saavutada riikidevahelises arvestuses pjedestaalikoht, kirjutas EEVL.ee enne MM-i algust. Eesti rühmad on suutnud hoida pjedestaalikohta juuniorklassis kõikidel MM-idel alates arvestuse algusest 2014. aastal, ainsateks eranditeks 2019. aasta. 2023. aasta MM-il Eesti ei osalnud.

Meistriklassis on riikidevaheline arvestus toimunud 2012. aastast, Eestil on õnnestunud medalile tulla 2017. aastal ning 2024. ja 2025. aastal. Esimene rühmvõimlemise MM toimus 2000. aastal. Eesti rühmad on kahel korral saavutanud maailmameistritiitli – 2001. ja 2007. aastal. Kokku on Eesti rühmad saanud rühmade arvestuses 14 medalit, millest kaks on kuldset, viis hõbedat ja seitse pronksmedalit.