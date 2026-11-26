Tartu meeskonna rünnakuid vedas neljapäeval 17 punktiga (+9) Martti Juhkami, Valentin Kordas lisas 9 punkti (+4) ja Beau Graham 7 silma (+2). Bigbanki vastuvõtt oli 38% ja rünnak 42%, blokk saadi Võru rünnakutele ette 8 korral, servil löödi 4 ässa ning eksiti 12 pallingul, vahendab volley.ee.

Barruse edukaim oli 12 punktiga (-2) Leonam Pontes Domingues, Mati Juus lisas 6 punkti (+0) ja Sten Perillus ning Brendan Louthain tõid kumbki 5 punkti (+4 ja -1). Võru vastuvõtt oli 30% ja rünnak 37%, blokist saadi 6 ja servilt 3 punkti (16 viga).

Poolfinaalid peetakse kodus-võõrsil süsteemis, kus võitjaks see võistkond, kes võidab mõlemad mängud. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe mängu, siis mängitakse kuldne geim. Kuldne geim mängitakse ühe 15-punktilise tie-break geimina, mille puhul on saavutatud vähemalt kahepunktiline eduseis.

Kordusmäng peetakse 3. detsembril kell 19 Tartus.

Poolfinaalid:

Eesti Maaülikool/Embach – Pärnu Võrkpalliklubi 0:1

Võru Barrus Võrkpalliklubi – Tartu Bigbank 0:1

Karikavõitjad selguvad 16. detsembril Tallinnas Unibet Arenal toimuval suurel finaalipäeval.