Esmalt toimunud meeste 10 km sprindis oli Mehis Udam (1+3; +2.15,7) nelja möödalasu kiuste Eesti parim, kui saavutas 52. koha. Frederik Välbe (0+1) kaotas kolm minutit ja oli 75., Jonathan Juudas (0+2; +3.19,9) sai 80. ja Daniel Varikov (2+2; +4.06) 93. koha.

Meeste sprindi võitis neljapäeval sakslane Simon Kaiser (1+0), kes edestas samuti avatiirus ühe möödalasu teinud norralast Jörgen Säterit 19,8 ja puhtalt lasknud prantslast Guillaume Poirot'd 23,4 sekundiga.

Naiste 7,5 km sprindidistantsil sai kindla esikoha veatult lasknud prantslanna Celia Henaff, kes edestas kaasmaalannat Sophie Chauveaud (1+0) 30,5 ja norralannat Emilie Kalkenbergi (0+1) 30,8 sekundiga. Pingelises heitluses teise koha nimel jäi napilt pjedestaalilt välja kolmas prantslanna Jeanne Richard (1+0; +30,9).

Parima eestlannana jäi Kretel Kaljumäe (0+2; +2.31,9) jagama 50. kohta. Puhtalt lasknud Violetta Konopljova kaotas 3.15 ja sai 68. koha, Johanna Talihärm (1+2; +3.29,9) sai 74. ja Rosibel Marii Kaldvee (1+3; +5.32,2) 93. koha.

Sprindidistantse sõidetakse Idres ka laupäeval, pühapäeval lõppeb hooaja avaetapp meeste 12,5 ja naiste 10 km jälitussõitudega.