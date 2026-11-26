Soome suusaliit uuris võistluse eel Poutalalt, kas ta oleks valmis Ruka MK-etapil auhindu jagama ning spordiminister andis jaatava vastuse. Kolmapäeval avaldas Poutala Soome rahvusringhäälingule Yle, et tema nõusolekul on siiski üks kindel tingimus.

Nimelt ei ole Poutala nõus auhindu jagama tseremooniatel, kus mõni neutraalse staatusega võistlevatest Venemaa suusatajatest jõuab kolme parema hulka. "Mina auhindu sellisel juhul ei jaga," kinnitas ta Ylele.

Poutala on hoidnud Venemaa sportlaste naasmises rahvusvahelisel areenile ranget joont. Näiteks väljendas ta imestust rahvusvahelise spordikohtu (CAS) hiljutise otsuse üle lubada Venemaa jäähokikoondised tagasi MM-turniiridele.

Reedel algaval Ruka MK-etapil võistleb kolm Venemaa suusatajat: Saveli Korosteljov, Natalia Terentjeva ja Darja Neprjajeva. Sama kolmik osales kahe nädala eest Soomes Olosel esimese lume võistlusel, kus Korosteljov võitis meeste 10 km eraldistardist klassikadistantsi.

Kui venelased peaksid Rukal pjedestaalile pääsema, siis Yle sõnul on Soome suusaliidul sellise olukorra jaoks olemas teine inimene, kes võtab Poutala asemel auhindade jagamise enda peale.

Reedel toimuvad Rukal 10 km sõidud, laupäeval klassikatehnikas sprindid ning pühapäeval 20 km vabatehnikas ühisstardist sõit.