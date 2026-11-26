Rio de Janeiros jätkuval SSL Gold Cupil alustas Eesti purjetamiskoondis Icebreakers 1/16-finaalringi võidukalt, edestades avasõidus valitsevat maailmameistrit Ungarit finišis enam kui 600 meetriga. Eestlased haarasid juhtpositsiooni juba stardijärgsetel minutitel ning kasvatasid edumaad kogu sõidu vältel.

Eesti asus neljapäeval A-alagrupis võistlustulle koos Ungari, Ecuadori ja Tahitiga. Stardist hästi minema saanud eestlased suutsid konkurentidega kiiresti vahe sisse teha. Kolmandaks märgiks oli edu teisena sõitnud Ungari ees kasvanud ligi 300 meetrini. Järgnenud allatuuleotsal suurendas Eesti edumaad veelgi ning lõpetas sõidu enam kui 600 meetrit enne ungarlasi.

2023. aastal esimese SSL Gold Cupi võitnud Ungari pidi seega 1/16-finaalringi avasõidus tunnistama eestlaste selget paremust. Eesti koondise roolimees Mati Sepp tunnistas pärast finišit, et hoolimata heast tulemusest jagub pinget igasse võistlussõitu.

"Närv on alati sees, sest sõidud on tasavägised. Võistlevaid riike on palju ja kodus elab meile kaasa palju inimesi. See on pingeline, aga loodame iga sõiduga paremaks saada," ütles Sepp võistlusjärgses intervjuus.

Eesti jõudis 1/16-finaali alagrupivõitjana, olles 1/32-finaalringis võitnud neljast sõidust kaks ja lõpetanud kahel korral teisena. Käimasolevas voorus võisteldakse 26.-29. novembrini neljas sõidus. Alagrupi kaks paremat koondist pääsevad edasi kaheksandikfinaali, kus jätkub heitlus SSL Gold Cupi võidukarika nimel.

Eesti järgmine võistlussõit on kavas reedel kell 18.10 Eesti aja järgi.