Marchad tegi läinud ööl Panthersi 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) võiduga lõppenud mängus Ottawa Senatorsi vastu eeltöö kolmele väravale. Tema söötudest said käe valgeks Barkovi kaasmaalased Eetu Luostarinen ja Anton Lundell ning Sam Bennett. Barkov viskas neli minutit enne normaalaja lõppu Panthersi viienda värava.

Marchand oli põlvevigastuse tõttu rivist väljas alates oktoobri algusest. "Meeskonnale kõrvalt kaasa elada oli üsna raske. Tahtsin olla koos nendega jääl ja mängida, eriti hooaja alguses, kui soovid luua aluse sellele, kuidas hakkame meeskonnana kogu hooaja vältel mängima. Mul oli suurepärane tunne taas jääl olla, aga veelgi parem oli näha, et Barkov on samuti tagasi," ütles Marchand.

Meeskonna kapten Barkov pidi karmi põlvevigastuse tõttu kogu eelmise hooaja vahele jätma ning sai käimasoleva hooaja teises mängus uuesti tõsiselt vigastada. "Viimasest mängust oli juba tükk aega möödas, nii et mul oli lihtsalt väga hea meel taas jääl olla. Olin elevil, aga isegi veidi närvis. Õnneks on selles meeskonnas ja meie koduareenil lihtne mängida. Minu jaoks oli kindlasti eriline õhtu," rääkis hinnatud keskründaja.

Panthers jätkab idakonverentsis seitsmendal kohal, olles kogunud 25 mänguga 31 punkti. Senators hoiab 35 punktiga teist kohta, liidrist Carolina Hurricanesist jäädakse kuue punkti kaugusele. Hurricanes alistas kolmapäeval võõrsil Tampa Bay Lightningu 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), võitjate väravad viskasid Eric Robinson, Jaccob Slavin ja Jackson Blake.

Ülejäänud tulemused:

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 7:3

Pittsburgh Penguins - Calgary Flames 3:6

New York Islanders - St. Louis Blues 3:2 (kv.)

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3 (kv.)

Buffalo Sabres - New York Rangers 5:1

Boston Bruins - Winnipeg Jets 2:4

Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 5:1

Minnesota Wild - Utah Mammoth 3:4

Dallas Stars - Nashville Predators 1:3

Colorado Avalanche - Montreal Canadiens 6:0

Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 1:3

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 7:0