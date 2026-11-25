Alles neli aastat tagasi laskesuusatamisega alustanud Hanna-Brita Kaasik on tagasi maailmakarikal. Katsevõistlustel Idres suutis ta edestada Johanna Talihärma ja noori konkurente. Nüüd on ta MK-l kohal ja valmis hea tulemuse eest võitlema.

"Kindlasti oleks tore kohe õnnestuda. Siis saaks hea positiivse tundega hooajale vastu minna," lausus Kaasik ERR-ile. "Aga ma teen endast kõik, et see lähekski hästi. Tuleb see, mis tulema peab."

Eelmisel hooajal kaks MK-starti teinud Kaasik näeb saab määravaks oludega toime tulemine. "See seinatõus on ikka raske, kergemaks ta ei ole läinud. Või lamedamaks. Aga tiirus on tuur, natuke salakaval - peab hästi jälgima ja vastavalt sellele parandusi tegema."

Kõigepealt ootab naisi ees tavadistants. "Mina enda puhul pean kindlasti jälgima, et ma esimesed ringid liiga suure elevusega peale ei läheks," ütles Kaasik. "Pean end natuke tagasi hoidma ja ühtlaselt sõitma. Kindlasti peab arvestama sellega, et individuaalis on laskmine ülitähtis."

Hooaeg algab neljapäeval meeste tavadistantsiga, millest teevad algusega kell 17.00 otseülekande ETV2 ja ERR-i spordiportaal.