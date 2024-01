Karmilt kukkunud Norra mäesuusataja pääses luumurdudest, aga hooaeg on läbi

31-aastane Kilde kukkus veidi enne laupäevase kiirlaskumise finišit, libises turvavõrku ja jäi lumele lebama. Rajale tulnud meditsiiniline personal fikseeris norralase parema jala ning veidi hiljem toimetati ta helikopteriga Berni haiglasse, kus ta käis õhtul ka noa all.

Pühapäeval postitas Kilde Instagrami pildi endast haiglavoodis koos elukaaslase Mikaela Shiffriniga. Norra koondise arsti Marc Jacob Straussi sõnul nihestas kahel eelmisel hooajal kiirlaskumise väikese kristallgloobuse võitnud Kilde õlga ja ta säärel oli lõikehaav, samuti sai ta näole pindmisi vigastusi.

Pühapäeva õhtul kirjutas NRK Straussi vahendades, et Kilde jaoks on hooaeg läbi. "Kartsime tegelikult palju hullemat. Nad operereerisid nii tema õlga kui säärt, viimase puhul vaadati, ega kahjustada pole saanud närvid ega veresooned ning õnneks mitte. Tema eest on haiglas hästi hoolitsetud," teatas Strauss.

Wengenis kukkus reedel ka kolme hooaja tagune MK-sarja üldvõitja Alexis Pinturault, kes rebestas kukkumise käigus põlve ristatisideme ning pidi samuti hooaja lõppenuks kuulutama.

"Olen siin ja minu eest hoolitseb üks ja ainus Mikaela Shiffrin," alustas Kilde oma postitust. "Mind on kokku lapitud. Tänan kõiki toetavate sõnumite eest. See ala võib olla karm, aga armastan seda ikkagi."