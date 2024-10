Taaskord lõikuslauale minev Kilde peab terve hooaja vahele jätma

Kilde viidi jaanuaris Wengenis toimunud MK-etapil pärast karmi kukkumist kiirelt helikopteriga haiglasse, kus talle tehti operatsioone nii jalale kui õlale. 32-aastane norralane oli viimastel kuudel treeningutel koormust tõstnud, kuid sai hiljuti halva uudise, kui pidi taaskord lõikuslauale minema.

"Pärast õnnetust Wengenis ja mitut karmi nädalat hakkasid asjad paremuse poole liikuma ja juunis hakkasin Oslos jälle suusatama," teatas Pekingi olümpiamängudel kaks medalit võitnud Kilde.

"Kahjuks tekkis juulis aga minu õlas infektsioon, mis põhjustas probleeme. Pärast kümmet nädalat antibiootikume vajan järjekordset operatsiooni. See tähendab, et ma ei saa sel talvel võistelda, aga olen taastumisele pühendatud ja töötan selle nimel, et veel paremini tagasi tulla," lisas norralane.

Kilde võitis kaks aastat tagasi Pekingi taliolümpiamängudel hõbemedali kahevõistluses ja pronksmedali ülisuurslaalomis. 2020. aastal saavutas ta MK-sarjas esikoha, 2022. ja 2023. aastal tuli leppida üldarvestuses teise kohaga.