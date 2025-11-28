X!

Mäesuusatipp Kilde naasis MK-sarjas võistlustulle

Mäesuusatamine
Aleksander Aamodt Kilde.
Aleksander Aamodt Kilde. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Mäesuusatamine

Norra mäesuusataja Aleksander Aamodt Kilde naasis pikalt vigastuspausilt võistlustulle neljapäeval Copper Mountaini MK-etapi ülisuurslaalomil.

Kahekordne olümpiamedalist võistles esimest korda pärast 2024. aasta jaanuarit, kui kukkus rängalt Wengeni MK-etapil ja viidi sealt helikopteriga haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui õlale.

Kilde kaotas Copper Mountaini ülisuurslaalomis parimat aega näidanud šveitslasele Marco Odermattile 1,25 sekundiga ning jäi kokkuvõttes jagama 24. kohta. Norrakale oli raja äärde tulnud kaasa elama tema kihlatu, USA mäesuusatipp Mikaela Shiffrin, kes võttis kallima finišis vastu suure kallistusega.

"See on olnud väga pikk teekond ja Mikaela on minu kõrval olnud esimesest päevast saadik. Ma tean kui hõivatud Mikaela on ja kui palju ta pidi ohverdama, et täna siin olla. Ma hindan seda tohutult," rääkis Kilde võistluse järel NRK-le. "Mäel kõik klappis. Kui jõudsin finišisse ja taipasin, et saingi hakkama, siis oli uskumatult hea tunne. Sellepärast ma olengi praegu nii õnnelik."

Odermatti järel lõpetasid teise ja kolmandana austerlased Vincent Kriechmayr (+0,08) ja Raphael Haaser (+0,13). Juhan Luik jäi Odermattile alla 4,08 sekundiga ja lõpetas 67. positsioonil.

Reedel võistleb Copper Mountain'is Tormis Laine, kes stardib kell 19.00 algavas suurslaalomis.

Toimetaja: Henrik Laever

