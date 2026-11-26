Soomes Rukal toimuval kahevõistluse MK-hooaja avaetapil ei saanud pidada hüppevõistluse treeningut ega proovivooru.

Ainsa sportlasena sai neljapäeva lõunal mäest alla lennata soomlane Markus Maaninka, misjärel peatasid kohtunikud järgmised hüpped tugeva tuule tõttu. Kuna tuuleolud ei paranenud, siis jäi ära nii treening kui ka proovivoor.

Korraldajad teatasid ühismeedias, et uus ajakava selgub neljapäeva jooksul ehk tõenäoliselt toimub proovivoor reede hommikul. Esialgse ajakava järgi peaks reedel kell 13.00 algama hüppevõistlus ja kell 16.30 7,5 km suusasõit.

Eesti kahevõistlejatest stardib Rukal Kristjan Ilves.