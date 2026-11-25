CAS rahuldas oktoobri lõpus venelaste kaebuse seoses IIHF-i suvise otsusega pikendada Venemaa koondiste võistluskeeldu rahvusvahelistel turniiridel ehk sisuliselt lubati Venemaa koondised tagasi MM-turniiridele.

Üle-eelmisel nädalal kirjutas aga Kanada spordikanali TSN-i hinnatud jäähokiajakirjanik Gord Miller, et Venemaale soodsa otsuse langetanud kolmest CAS-i kohtunikust kaks ei avalikustanud eelnevalt oma sidemeid Venemaaga, kui kohtunikekogu juhtinud itaallane Giulio Palermo külastas loetud nädalad enne CAS-i otsust Moskvat ja osales ettekandega arbitraažikonverentsil ning Egiptuse vahekohtunik Ismail Selim külastas 2025. aasta mais konverentsil osaledes samuti Moskvat.

"Meie otsus [pöörduda Šveitsi föderaalkohtusse] põhineb kahtlustel CAS-i paneeli kuulunud kolmest vahekohtunikust kahe erapooletuse osas, eriti pärast seda, kui hiljuti on avalikustatud informatsiooni nende sidemetest Venemaaga," kirjutas IIHF avalduses.

Austria, Tšehhi, Taani, Soome, Läti, Norra ja Rootsi alaliidud on kinnitanud, et nende hokikoondised keelduvad Venemaaga mängimast. Üks hoki suurvõistluste suursponsor AJ Products on juba oma sponsorlepingu üles öelnud ning mitmed teised, näiteks Škoda, kavatsevad seda teha, kui Venemaa lubataksegi MM-ile tagasi.