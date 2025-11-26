X!

Kilde lõpetab MK-etapil ligi kaks aastat kestnud vigastuspausi

Mäesuusatamine
Aleksander Aamodt Kilde
Aleksander Aamodt Kilde Autor/allikas: SCANPIX/AP
Mäesuusatamine

Norra mäesuusatäht Aleksander Aamodt Kilde naaseb pea kaks aastat kestnud vigastuspausilt võistlustulle neljapäevasel Copper Mountaini ülisuurslaalomil.

Kilde kukkus 2024. aasta jaanuaris MK-etapil veidi enne finišit, libises rajapiiretesse ja viidi helikopteriga haiglasse, kus talle tehti operatsioon nii jalale kui õlale. Kirurgid opereerisid Kilde paremas jalas sügava lõikehaava tagajärjel juhtunud närvikahjustusi ning paremas õlas kahte rebenenud sidet.

Kahekordne olümpiamedalist jättis kogu eelmise hooaja vahele, aga on nüüd taas vormis ja naaseb MK-karusselli sel nädalal USA-s Copper Mountaini etapil, kus osaleb neljapäevasel ülisuurslaalomil.

"Ma ei jõua ära oodata, et homme taas stardijoonele astuda. Viimastel päevadel olen põhjalikult mõelnud ja otsustanud, et osalen ülisuurslaalomis," kirjutas Kilde sotsiaalmeedias.

"On hiilgav, et Aleks on pärast nii palju nõudnud perioodi taas tiimis tagasi," kommenteeris Norra mäesuusakoondise juht Claus Johan Ryste kolmapäevasel pressikonverentsil. Kui Kilde neljapäeval starti läheb, on tema viimasest võistlusest möödunud 685 päeva.

Toimetaja: Anders Nõmm

