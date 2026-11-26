Eesti naiste kurlingukoondis lõpetas Rootsis Östersundis toimunud maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri hõbemedaliga ning kindlustas pääsu 2027. aasta maailmameistrivõistlustele. Neljapäeval peetud finaalis tuli Eestil tunnistada Läti 9:6 paremust. Eduka turniiri jooksul võitis Eesti üheksast kohtumisest seitse, sealhulgas alagrupiturniiri ja poolfinaali, saavutades 16 koondise konkurentsis teise koha.

Eesti naiskond jõudis finaali pärast edukat alagrupiturniiri, kus seitsmest kohtumisest võideti kuus. Turniiri alustati 8:3 võiduga Kasahstani üle, millele järgnes 3:7 kaotus Saksamaale. Seejärel võitis Eesti järjest Poolat 10:4, Prantsusmaad 10:5, Austraaliat 7:6, Hiina Taipeid 9:6 ning Mehhikot 7:6. Kuue võidu ja ühe kaotusega lõpetati A-alagrupp esikohal ning kindlustati otsepääse järgmise aasta maailmameistrivõistlustele.

Neljapäevases finaalis läks Eesti vastamisi Läti koondisega, kes oli poolfinaalis alistanud Poola 5:3. Läti naiskond oli vaid mõned nädalad varem saavutanud Ostravas toimunud Euroopa meistrivõistlustel ajaloolise pronksmedali.

Eesti alustas finaali suurepäraselt ning asus kahe esimese vooru järel 4:0 juhtima. Kolmandas voorus õnnestus Lätil aga teenida neli punkti ja mäng viigistada. Eesti haaras viiendas voorus taas 6:5 eduseisu, kuid Läti suutis kuuendas ja seitsmendas voorus koguda kokku neli punkti ning võita kohtumise 9:6.

Finaali kaotusest hoolimata kujunes MM-kvalifikatsioon Eesti koondise jaoks edukaks. Alagrupivõit, pääs finaali ja hõbemedal kinnitasid uuenenud koosseisuga naiskonna konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasemel. Eesti naiskonna peatreener Jakub Bareš rõhutas juba pärast MM-pääsme kindlustamist, et tegemist on võistkonna jaoks olulise verstapostiga.

"Otsepääse maailmameistrivõistlustele on kindlustatud! Alagrupiturniiri võitmine pärast tugevaid esitusi on meie uue Eesti naiskonna jaoks väga oluline verstapost. Pärast kolme kuud järjepidevat ja pingelist ettevalmistust olen ääretult uhke kogu võistkonna tehtud töö ja professionaalse suhtumise üle, mis on meid selle saavutuseni viinud," sõnas Bareš.

Östersundil on Eesti kurlingu ajaloos eriline tähendus. Just selles Rootsi linnas võitsid Marie Kaldvee ja Harri Lill 2024. aasta segapaaride maailmameistrivõistlustel hõbemedali, mis oli Eesti kurlingu ajaloo esimene täiskasvanute tiitlivõistluste medal. Nüüd lisandus samast võistluspaigast Eesti kurlingule veel üks hõbemedal ning naiskonna jaoks oluline MM-pääse.

Järgmised naiste kurlingu maailmameistrivõistlused toimuvad 13.–21. märtsil 2027 ning seal osaleb 18 riigi koondist. Võistluse täpne toimumispaik on veel kinnitamata. Eesti jaoks tähendab MM-pääse kolmandat osalemist naiste maailmameistrivõistlustel ning uut võimalust parandada senist parimat tulemust.

Eesti naiskond võistles Östersundis koosseisus Marie Kaldvee, Kerli Laidsalu, Kaidi Elmik, Liisa Turmann ja Elisabeth Tammer.