Kaitses säranud Maar: suudame maailma tippude vastu mängida küll

"Ma olen selle tiimi üle väga uhke," kinnitas ERR-ile libero Silver Maar. "See ongi meie tase: kui suudame seda positiivsust väljakul näidata, siis suudamegi maailma TOP10 vastu mängida, sest Soome ongi ju täiesti maailma tipus."

Maar näitas neljapäevases mängus hiilgavat võitlejahinge ning tõi üles mitmeid palle, mis olid näiliselt juba Soomele punktiks minemas. "Ma võisin ise ka tuua, aga kiitus ka blokile: kõik see toimis, asi ei ole kaitses vaid minus, vaid ühenduses blokiga. Täna oli tõesti lust mängida," tõdes ta.

"Ma loodan, et see on nüüd kindel, et MM-ile saame. Kripeldama jääb, et me alagrupist edasi ei saa, aga karjääri üheks parimaks võiduks pean seda kindlasti. Ma arvan, et sellise publiku polegi mänginud, see oli uskumatu. Sarnaseid mänge on ikka olnud, aga nii palju kodufänne - eks soomlased ka hoiavad meeleolu siin üleval. Kui hümne lauldi, oli võimas, mis siin saalis toimus," kinnitas Maar.

Eesti libero sõnul oli turniiri kolme kaotusega alustanud meeskonna esimestes mängudes kohati palju negatiivsust. "Kui meil olid rasked olukorrad, siis tiim kaotas vahepeal pea. Tänane ja Hollandi mäng näitasid, et kui suudame üheskoos püsida, suudame sellist võrkpalli näidata. Meil on potentsiaal olemas," lisas ta.