Marten Liiv pääses teist korda MK-etapil pjedestaalile

29-aastane Liiv oli reedel siserajal paaris koos Kanada kiiruisutaja Laurent Dubreuil'ga, ent Pekingi olümpiahõbe jättis kohe pärast stardikäsklust võistluse pooleli. Sellele vaatamata sai eestlane kirja suurepärase aja 34,29.

Liivist olid reedel paremad ainult kaks meest: viimases paaris võidutsenud poolakas Damian Zurek sõitis välja Inzelli rajarekordi 34,09 ning kiiruisutamise valitseja Jordan Stolz sai kirja aja 34,26 ehk oli Liivist vaid 0,03 sekundit kiirem.

MK-sarja üldarvestuses tõusis 258 punkti kogunud Liiv selle distantsi raames seitsmendaks. Liidril Stolzil on 445 punkti, Zurekil on koos 381 ja reedel seitsmenda kohaga piirdunud Hollandi tähel Jenning de Bool 329 punkti.

Liiv on varem MK-etapi A-sõidus esikolmikusse mahtunud ühe korra, kui saavutas hooajal 2022/23 Heerenveeni 1000 m distantsil samuti kolmas.