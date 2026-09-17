Rikberg: ei ole kahtlust, et see oli Eesti parim mäng EM-finaalturniiridel

Eesti meeskond alustas Tamperes EM-finaalturniiri kaotustega Serbiale, Taanile ja Belgiale, ent avas siis kolmapäeval Hollandi 3:1 alistamisega võiduarve ning pani turniirile neljapäeval magusa punkti, kui oli enam kui kaks ja pool tundi kestnud lahingu järel üle seni veatult mänginud C-grupi võõrustajariigist Soomest.

"Päris põnev oli see turniir!" tõdes koondise peatreener Alar Rikberg kohtumise järel. "Mõnus ärevus tekkis juba soojenduse ajal sisse ja see on küsimus, millele peame hakkama otsa vaatama: kui nii pika turniiri lõpus peaks olema olukord, et mehed hakkavad väsima ja kustuma, siis soojendus näitas, et oleme heas konditsioonis, füüsiliselt võimsad ja valmis Soomega mängima ning neid ka võitma."

Mis oli neljapäeval Eesti edu võtmesõnaks? "Võrkpalli mängitakse 9x9 m väljakul. Kui vaatame, kui suurel maa-alal mängiti, millistest müstilistest kohtadest palle päästeti, siis see oligi see, mis meile edu tõi. Meeskondlik mäng, mitte ühe staari säramine, vaid väga paljude meeste panus," kinnitas Rikberg.

"Suunised olid antud kõikideks mängudeks, aga see, mida Tamperes nägime, on ühe meeskonna kasvamine ja arenemine. Ei saanud nappides mängudes serblaste vastu ei taanlased, ei hollandlased ega meie, sest aukartus Serbia kui suure võrkpalliriigi ees on põhjendamatult liiga suur. Usun, et järgmine kord Serbia vastu mängides sellist aukartust enam ei ole. Me ei ole väga suuri riike võitnud. Alistada metsiku kodupubliku toel maailma 12. riik Soome: ei ole kahtlust, et see on Eesti koondise EM-finaalturniiride parim mäng," jätkas peatreener.

Kas see võit viib Eesti koondise MM-finalaturniirile? "Veel on mõni päev närveerimist ja teiste tulemuste vaatamist, kolme päeva pärast võib mind selle tulemusena Tartust Raja tänavalt leida, aga me tegime kõik, mis meie võimuses oli. Ma ei ole praegu matemaatikaga tegelenud ja meestele oli mulle ainult üks sõnum: meil oli üks päev ja kaks meeskonda, Eesti ja Soome ning võitlus viimase veretilgani," lisas Rikberg.