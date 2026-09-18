Aganits: sellised võidud on reaalsed preemiad raske, rutiinse töö eest

Kuigi Eesti lõpetas EM-finaalturniiri esmakordselt kahe võiduga ning astus sellega MM-finaalturniiri lävele, tuli Tamperes C-alagrupis ikkagi leppida viienda kohaga ning edasi ei pääsetud.

"Olen väga rahul," kinnitas meeskonna kapten Andri Aganits võidu järel ERR-iga rääkides. "Kahju, et turniir juba läbi saab: sellised võidud annavad energiat, liidavad meeskonda ja annavad väga palju tagasi selle raske, rutiinse ja tüütu tööga, mida pead iga päev tegema nii klubi kui koondise juures. Sellised võidud on reaalsed, suured preemiad. See võit teeb väga õnnelikuks ning mul on väga hea meel nii meeskonna kui kõigi Eesti fännide üle," lisas ta.

Mai lõpus kaotas Eesti Riias toimunud treeningturniiril Soomele viis geimi, sealjuures saadi esimeses 14 ja neljandas 18 punkti. "Leppisime kokku, et see on verstapost: tahtsime näha, kus suve lõpus oleme," meenutas Aganits.

"Ausalt öeldes oli mängu alguses võrgu keskel väga kiire, ei olnud aega. Soome oli mängu ülesehituselt väga sarnane Ukrainale, kiired ja plahvatuslikud nurgad, kes hoiavad hästi kõrgust; diagonaal, kes õnnestub, igalt poolt oli vaja vaadata. Lõpuks kohanesime ka servisurvega," iseloomustas koondise kapten neljapäevast mängu.

"Serbia hoidis võib-olla esimeses kohtumises palju tagasi, see oli kõige lihtsama servisurvega mäng, kõik võistkonnad hoiavad kõvasti servi peal. Mängu teine pool, see, kuidas Silver Maar võttis palju vastutust... kui vaadata pallivahetusi järgi, hullumeelne kaitse, hullumeelsed pallivahetused. Heas mõttes väga hea võrkpall, mille pealt õppida."

Mida tulevikus teha, et Eestil õnnestuks ka finaalturniiril alagrupist edasi pääseda? "Ma arvan, et peame igaüks mõtlema teistmoodi; et me ei tuleks lihtsalt EM-ile mängima eesmärgiga, et otsime alagrupiturniirilt üht-kaht võitu. Kui vaatad ringi, kuidas teised koondised on pikema plaaniga - soomlased tahtsid täna ilmselgelt 3:0 või 3:1 võitu, et Itaaliat vältida -, kui sihid on madalad, on tulemused ka madalamad. Peavad olema kõrged eesmärgid, siis on, mille poole püüelda," sõnas Aganits.