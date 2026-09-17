Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve

Eelmisel nädalavahetusel eurosarjas kindla võiduga edasi pääsenud Mistra avas ka koduses käsipalli meistriliigas võiduarve, kui alistas neljapäeva õhtul SK Tapa.

Tapa alustas marulise kodupubliku hästi ning läks kiirel juhtima, kuid siis sai Mistra hoo sisse ning Arno Vare tabamuste toel tehti vahespurt, mille järel saavutati 22. minutiks 10:7 eduseis. Vaheajaks pääses Mistra värava võrra lähemale, pausile mindi Mistra 11:9 eduseisul..

Teise perioodi alguses said võõrustajad oma agressiivse kaitse paremini tööle ning esimeste minutitega jõuti ühe värava kaugusele. Sarnaselt esimesele poolajale tegi Mistra seejärel taas vahespurdi ning juhtis 43. minutil Alvar Soikka väravast 18:14.

Kuigi Tapa vastaseid kaugele ette ei lasknud, oli Mistral igale pingutusele vastus olemas. Urmas Rõuk tõi Lääne-Virumaa meeskonna 19:21 seisule, kuid Romet Nõgene viis Mistra 52. minutil taas 23:19 ette. Mistra säilitas eduseisu kindlalt ning vormistas 27:21 võidu.

Mistra eest said Arno Vare ja Serhii Orlovskyi kirja kuus tabamust, Tapa resultatiivseimad olid Kaspar Padjus kuue ja Andre Ansip ning Marcus Rättel nelja väravaga.