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Welco suurendas Viimsis edu 12-punktiliseks

Jalgpall
Jalgpalli esiliiga: Viimsi JK - Tartu JK Welco
Jalgpalli esiliiga: Viimsi JK - Tartu JK Welco Autor/allikas: Kristjan Praks
Jalgpall

Koduse jalgpalli esiliiga kahe parima meeskonna omavahelises lahingus teenis liider Tartu Welco võõrsil Viimsi JK vastu 2:0 võidu ning kasvatas edumaa kuus vooru enne hooaja lõppu 12-punktiliseks.

Welco läks neljapäevast kohtumist juhtima vasturünnakust 35. minutil. Esmakordselt Esiliigas põhikoosseisu pääsenud 17-aastane Ekke Malki andis läbisöödu Hardi Ernitsale, kes pääses Cristopher Lahega silmitsi ja veeretas palli võrku, vahendab Soccernet.ee.

Teine värav sündis alles 89. minutil. Keskkaitsja Martin Jälle libistas küll palli puhtalt Uku Malki jala eest ära, aga sealtkaudu jõudis mänguvahend Tristan Hoffmannile. Vahetusmees pani madala lähilöögiga võrgu sahisema.

Welco sai Esiliigas teise järjestikuse võidu, Viimsi aga teise järjestikuse kaotuse. Laupäeval on paremuselt kolmandal iseseisval klubil FC Elval võimalus tõusta Viimsiga võrdsete punktide peale.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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