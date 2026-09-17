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Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti

Võrkpalli Eesti koondis
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Eesti võrkpallikoondislased Soome üle võetud võitu tähistamas
Eesti võrkpallikoondislased Soome üle võetud võitu tähistamas Autor/allikas: CEV
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri neljapäeval Tamperes suurepärase 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 20:25, 15:11) võiduga võõrustaja Soome üle. Ühtlasi kindlustati suure tõenäosusega pilet järgmise aasta MM-finaalturniirile.

Uudis täieneb.

Kuigi Eesti koondis avas kolmapäeval neljandal katsel võiduarve, alistades Hollandi 3:1, langetas Serbia võit Taani üle eestlased edasisest konkurentsist: sõltumata neljapäevase mängu tulemusest lõpetab Eesti võrkpallikoondis EM-il C-alagrupi viiendal kohal.

Küll on oluline viimases alagrupimängus Soome vastu võita vähemalt üks geim, et oluliselt parandada võimalusi võitluses MM-pileti nimel. Päev varem saadud võiduga tõusis Eesti reitingutabelis 37. kohalt 31. positsioonile, geimivõit Soome vastu tõstaks Eesti MM-finaalturniiri lävele.

Ülesanne pole kindlasti lihtne, sest Soome on võitnud kõik neli senist kohtumist ning neis vastastele loovutanud kokku neli geimi. Kui Eesti suudaks Soome alistada, võib grupi võita ka Belgia.

MM-ile pääsemise tähtsust toonitas kolmapäevase võidu järel ka koondise peatreener Alar Rikberg. "Kui ma 2023. aastal peatreeneriks sain, siis rääkisin kogu aeg ja panin selle isegi kirja kui helesinise unistuse – pääseda MM-finaalturniirile. See helesinine unistus, mida alguses võib-olla realistlikuks ei peetud, muutus järjest reaalsemaks, kui hakkasime tulemusi tegema. Täna on see helesinine unistus elus ja selle nimel läheme homme [täna - toim.] Soome vastu võitlusesse," ütles juhendaja.

"Soome on näidanud müstilist enesekindlust, võitluslikkust ja väga süsteemset mängu," kiitis Rikberg neljapäevast vastast. "Nende vastu on äärmiselt keeruline skoorida. Seal ei saa servipunkte otse, seal on raske rünnakut maha saada. Nende blokk ja kaitse toimib hiilgavalt. Nad mängivad 10 000 või rohkema pealtvaataja ees. Nad tahavad alagruppi võita. Nende ambitsioon pole enam kaheksa parema hulka jõudmisega seotud, vaid kõrgemad. Soome võrkpallis on praegu sellised ajad, et neile on lubatud pähe medalimõtted ja täiesti õigustatult."

Toimetaja: Anders Nõmm

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