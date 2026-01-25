Liiv jäi 500 meetri teisel läbimisel esikümne lõppu

29-aastane Liiv sai pühapäeval 500 meetris kirja aja 34,53, mis oli tema reedesest ajast 0,24 sekundit aeglasem. Kokkuvõttes pälvis eestlane üheksanda koha, kaotust võitjale Damian Žurekile (34,06) kogunes 0,47 sekundit.

Poolakas Žurek alistas Jordan Stolzi napilt, vahe ameeriklasega oli vaid 0,4 sekundit. Esikolmikusse mahtus veel poolakas Marek Kania (+0,23). Esikolmiku ja Liivi vahele mahtusid veel Jenning De Boo (+0,31), Jun-Ho Kim (+0,31), Stefan Westenbroek (+0,35), Björn Magnussen (+0,41) ja Anders Johnson (+0,43).

MK-sarja üldarvestuses teenis distantsil võidu 499 punkti teeninud Stolz, Žurek oli 441 punktiga teine ja kolmandaks tuli 372 punkti kogunud Jenning De Boo. Liiv kogus tänavu MK-sarjas 290 punkti ja lõpetas kuuenda kohaga, viienda koha saanud Magnussen kogus 12 punkti rohkem. Liiv sai kokkuvõttes kuuenda koha ka 1000 meetri distantsil.

Kiiruisutajate järgmine start on juba Milano Cortina taliolümpial, meeste 1000 meetri distants peetakse 11. veebruaril ja 500 meetri distants 14. veebruaril.