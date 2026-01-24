X!

Liiv jõudis põhialal esikaheksasse

Kiiruisutamine
Marten Liiv.
Marten Liiv. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kiiruisutaja Marten Liiv saavutas Saksamaal Inzellis toimuval MK-etapil 1000 meetri distantsil kaheksanda koha.

Liiv näitas esimesel ringil väga head minekut, kuid teisel ringil läks raskeks ning lõpuks sai ta kirja paremuselt kaheksanda aja (+1,12).

Võidu võttis ameeriklane Jordan Stolz, kes püstitas ajaga 1.06,83 uue rajarekordi. Teise koha teenis poolakas Damian Zurek (+0,37) ja kolmas oli hollandlane Joep Wennemars (+0,40).

Sel hooajal kõik viis 1000 meetri sõitu võitnud Stolz tuli ühtlasi MK-sarja üldvõitjaks. Liiv sai oma meelisalal kokkuvõttes kuuenda koha.

Pühapäeval võistleb Liiv teises 500 meetri sõidus. Reedel saavutas ta sel distantsil kolmanda koha.

Toimetaja: Henrik Laever

