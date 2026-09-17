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Teppan: kui see tagas meile MM-pileti, oli see mu karjääri tähtsaim mäng

Võrkpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpalli Eesti koondis

Eesti võrkpallikoondise jaoks lõppes Euroopa meistrivõistluste finaalturniir suurepärase 3:2 (22:25, 25:21, 25:22, 20:25, 15:11) võiduga võõrustajariigi Soome üle ning teadmisega, et see viib meeskonna suure tõenäosusega järgmise aasta MM-finaalturniirile.

"Võimas mäng tõesti! Ega Soome on võistkond, kelle vastu peab palju energiat kulutama, kui tahad mängus püsida või neid võita," tõdes kohtumise järel Eesti koondise resultatiivseimana 23 punkti toonud Renee Teppan ERR-iga rääkides.

"Neil olid koduseinad ja edasipääs ju tagatud, aga nad ei tahtnud kodus kaotusega lõpetada. Mõlemal meeskonnal oli piisavalt motivatsiooni, et turniir vähemalt siin [Tamperes] edukalt lõpetada. Meil olid omad agendad [MM-i] reitingupunktid, ma ei tea, mis sellest sai, aga midagi kripeldama kindlasti ej jäänud," kinnitas Teppan.

Neljapäeval Eesti koondist rünnakul vedanud Teppan pakkus häid esitusi ka kaitses ning otsustavatel hetkedel said meeskonnakaaslased temale toetuda. Eesti alustas EM-i kolme kaotusega, aga lõpetas kahe ilusa võiduga.

"Natuke jäin võib-olla peole hiljaks, kui mõelda turniiri alguse peale, aga lõpp hea, kõik hea. Tundub, et vanal mehel on sees veel küll! Tundub, et meil võttis aega energia ja õige mängu leidmine. Turniir on selles mõttes lühike, kõik otsustatakse nädalaga ära ja siin ei ole palju aega atra seada. Kui algus on krobeline, on sealt raske hea emotsiooniga edasi minna. Valusad geimilõpud alguses, ei olnud lihtne, aga seda enam näitas meeskond sisu, et suutsime sellise lõpu teha," lisas Teppan.

"Kui see võit tagab meile MM-pileti, on see pika puuga mu karjääri kõige tähtsam mäng üldse. Olin sellest mingil määral teadlik, ega siin midagi tagasi hoida ei olnud. Tuli lihtsalt läbi seina panna ja panime ka," kinnitas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

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