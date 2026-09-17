Saaremaa: see mäng jääb kogu eluks meelde!

"Te ei kujuta ettegi, mis tunne see on," säras temporündaja Alex Saaremaa pärast võitu ERR-iga rääkides.

"Saime alguses tappa, tulime tagasi, võtsime julmalt ja saime kätte. Olen ääretult uhke ja õnnelik meeskonna üle, kes suutis selle ära teha," lisas koondislane. "Loodame, et see aitas, et MM-ile saada; kui ei, siis ei, aga see mäng oli ikkagi võrratu!"

Otsustavatel hetkedel kindlalt mänginud Eesti dikteeris otsustavas geimis kohtumise käiku ning kuigi Soome lubati punkti kaugusele, suudeti lõpus hoida külma pead. Viiendas geimis juhtis Eesti 7:3, Soome jõudis 9:9 viigini, ent seisul 12:11 võitsid eestlased viimased kolm punkti.

"Meeskond nautis, rasketel momentidel, kui olime taga, oli mingisugune kindlus ja sealt see tuli. Viiendas geimis saime flow käima ja fännide toetus ka - kõik see koos, lihtsalt super! Mäng tõesti jooksis, viies geim on eriti eriline. See jääb kogu eluks meelde. Seda räägin lastele, usun et paljudele meestel on samamoodi," lisas temporündaja.