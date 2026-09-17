Rallikrossi Euroopa meister Raag: oodatud tulemus

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel peeti uues Euro RX5 klassis kuus etappi, Eesti sõitjad mahtusid pjedestaalile igal etapil. Nii Iirimaal kui ka nädalavahetusel Portugalis võitnud Armin Raag krooniti esimese eestlasena rallikrossi Euroopa meistriks.

"Tunded on väga head, ütleme nii, et oodatud tulemus. Väga palju on nähtud vaeva selle nimel ja väga palju töötunde siia alla on läinud, siis on eriti magus," ütles Raag ERR-ile. "Paremini ei oleks saanud minna, poolfinaalist võit ja finaalist võit. Need on ainukesed sõidud, kust saab punkte ja ma sain seal maksimumpunktid. Seal oli kohe kõva pingutus ja elu läks palju kergemaks."

Veel viimase etapi eel oli tiitlivõimalus ka Martin Jugal, kuid laupäevase poolfinaali stardi eel lekkis tema masinal jahutusvedelik ning finaalipääs jäi ühe tuhandiku kaugusele. Pühapäevastes sõitudes suutis Juga tulemust parandada ning etapi kokkuvõttes teeniti kolmas koht, hooaja vaates teine.

"Kvalifikatsioonides väga hea tulemus, poolfinaalis suutsime ka enda sõidu võita. Finaalis jälle start oli märg, ainult minu koha pealt. Eks mõni teine kord läheb siis paremini. Finaaletapilt kolmas koht ja saame rahul olla," ütles Juga. "Üsna väikese tiimiga oleme nii suure asjaga hakkama saanud, teine koht pole üldse paha saavutus. Me oleme terve hooaja väga stabiilselt poodiumil olnud, ainult üks poodium jäi võtmata."

Osavõtjate arvult teises rallikrossi Euroopa meistrivõistluste sarjas teenis Eesti P-Tech krosskardiga sõitev Raag hooaja peale kaks võitu ja kolm teist kohta. Juga arvele jäi viis pjedestaalikohta.

"Ma arvan, et see tähendab väga palju, ükski eestlane pole varem rallikrossis Euroopa meistritiitlit toonud koju. Ja veel eriti, et esimesed kaks on eestlased. Me tegime Martiniga ajalugu ja see on väga kõva," lõpetas Raag.