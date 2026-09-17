X!

Rallikrossi Euroopa meister Raag: oodatud tulemus

Rallikross
Foto: ERR
Rallikross

17-aastasest Armin Raagist sai esimene eestlane, kes on võitnud rallikrossis Euroopa meistritiitli. Martin Juga saavutas hooaja kokkuvõttes Raagi järel teise koha.

Rallikrossi Euroopa meistrivõistlustel peeti uues Euro RX5 klassis kuus etappi, Eesti sõitjad mahtusid pjedestaalile igal etapil. Nii Iirimaal kui ka nädalavahetusel Portugalis võitnud Armin Raag krooniti esimese eestlasena rallikrossi Euroopa meistriks.

"Tunded on väga head, ütleme nii, et oodatud tulemus. Väga palju on nähtud vaeva selle nimel ja väga palju töötunde siia alla on läinud, siis on eriti magus," ütles Raag ERR-ile. "Paremini ei oleks saanud minna, poolfinaalist võit ja finaalist võit. Need on ainukesed sõidud, kust saab punkte ja ma sain seal maksimumpunktid. Seal oli kohe kõva pingutus ja elu läks palju kergemaks."

Veel viimase etapi eel oli tiitlivõimalus ka Martin Jugal, kuid laupäevase poolfinaali stardi eel lekkis tema masinal jahutusvedelik ning finaalipääs jäi ühe tuhandiku kaugusele. Pühapäevastes sõitudes suutis Juga tulemust parandada ning etapi kokkuvõttes teeniti kolmas koht, hooaja vaates teine.

"Kvalifikatsioonides väga hea tulemus, poolfinaalis suutsime ka enda sõidu võita. Finaalis jälle start oli märg, ainult minu koha pealt. Eks mõni teine kord läheb siis paremini. Finaaletapilt kolmas koht ja saame rahul olla," ütles Juga. "Üsna väikese tiimiga oleme nii suure asjaga hakkama saanud, teine koht pole üldse paha saavutus. Me oleme terve hooaja väga stabiilselt poodiumil olnud, ainult üks poodium jäi võtmata."

Osavõtjate arvult teises rallikrossi Euroopa meistrivõistluste sarjas teenis Eesti P-Tech krosskardiga sõitev Raag hooaja peale kaks võitu ja kolm teist kohta. Juga arvele jäi viis pjedestaalikohta.

"Ma arvan, et see tähendab väga palju, ükski eestlane pole varem rallikrossis Euroopa meistritiitlit toonud koju. Ja veel eriti, et esimesed kaks on eestlased. Me tegime Martiniga ajalugu ja see on väga kõva," lõpetas Raag.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:03

Saaremaa: see mäng jääb kogu eluks meelde!

23:02

Welco suurendas Viimsis edu 12-punktiliseks

22:35

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

22:26

ETV spordisaade, 17. september

21:59

Rallikrossi Euroopa meister Raag: oodatud tulemus

21:25

Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve

20:51

Levadia lõi Tartu Tammeka värava palle täis

20:12

Eesti rannavollepaarid avasid U-18 EM-i avapäeval võiduarve

19:28

Belgia alistas Serbia kolmes geimis

18:52

Eesti meeste malekoondis jäi Ukrainale alla, naiskond sai kindla võidu

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

07.09

Andri Aganits: peame olema need, kes ise otsustavad mänge

07.09

Nõmme Unitedi tegevjuht uuest peatreenerist: Eric ei kõhelnud hetkekski

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Olümpia jahilaskmise kõrval tegutseb ka arvukas Compak Sportingu harrastajaskond

02.09

Fedorova tulemus üllatas alaliitu: LA olümpia on mõistlik eesmärk

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

12:49

Suri iluuisutreener Irina Kononova

22:35

Eesti lõpetas EM-i hiilgava võiduga Soome üle ja tagas sisuliselt MM-pileti Uuendatud

16.09

Saaremaa oma punasest kaardist: keegi ei tule nii Eesti mängijale ütlema

16.09

Eesti võrkpallikoondis alistas Hollandi ja avas EM-il võiduarve Uuendatud

14:14

Eesti sumomaadleja sai Jaapani profiliiga liikmeks

17:34

Saudi Araabia MM-etappi ei toimu, Virves tuli WRC2 maailmameistriks

16:40

Vennad Selevkod järelhüüdes Kononovale: raske on sõnu leida

00:12

Rikberg: tegu oli ühega kahest parimast Eesti võidust EM-finaalturniiril

08:48

Läti võrkpallikoondis tagas koha 16 parema seas

08:04

Lõhmus: läksin servima mõttega, et kõik või mitte midagi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo