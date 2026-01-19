Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

Tänavune hooaeg algab märksa hõredama koosseisuga, sest nii 2019. aasta maailmameister Ott Tänak kui kahekordne maailmameister Kalle Rovanperä panid rallikarjääri mõneks ajaks pausile. Tänak võtab aja maha, Rovanperä istus hoopis vormeliauto rooli.

Hooaeg algab taas legendaarse Monte Carlo mõõduvõtuga ning 12. veebruaril saab alguse lumine Rootsi ralli. Stardinimekirjast leiab aga ainult ühe eestlase - Romet Jürgenson sõidab M-Sport Fordi Rally2 autoga. Rally Estonial saab ta võimaluse kodupubliku ees ka Rally1 autoga kihutada.

Kas Eesti rallisõbrad peavadki sel hooajal enamasti WRC2 arvestust jälgima? "Eestlaste mõttes kindlasti, muud varianti meil enne kodust Rally Estoniat ei jää. Siis võib-olla üks Rally1 auto on eestlasega seal stardis," vastas Paltser. "Ütleksin ise, et pööran rõõmuga pilgu sinna poole vahelduseks. Loomulikult, Otti ja Martinit ootame rajale tagasi, millal iganes nad selle otsuse teevad. Aga noortele tuleb ka võimalus anda."

Mida Paltser ise sel hooajal jälgib? "Kaks suurt on eest ära. See tähendab, et avaneb võimalus Adrien Fourmaux'le ja Oliver Solbergile tõestada, et eelmise aasta Rally Estonia võit ei olnud pelgalt juhus. Et ta on võimeline ka teistel rallidel võitma," ütles ralliajakirjanik. "Takamoto Katsuta, kindlasti. Need on mehed, kes lähevad oma karjääri esimest võitu püüdma. Kindlasti on näljane Elfyn Evans, kes eelmine aasta napilt MM-tiitlist ilma jäi."

Rauno Paltser ja Debora Saarnak Autor/allikas: ERR

Favoriitideks on samas tuttavad nimed. "[Sebastien] Ogier võitis eelmine aasta üheksanda [MM-tiitli], nüüd siis Sebastien Loebiga võrdne ja kes ei tahaks olla üksinda seal kümne peal. Kindlasti ta seda püüdma läheb, kuigi on tagasihoidlik nagu ta tavaliselt on. Eks näis, kuidas tema hooaeg minema hakkab, see, mis ta eelmine aasta tegi, oli päris ideaalne," rääkis Paltser.

"Elfyn Evans, kindlasti Thierry Neuville ja miks mitte ka Adrien Fourmaux ja Oliver Solberg võivad üllatusena sekkuda tiitliheitlusse."

Paltser rääkis, et Hyundai valis Tänakule asenduse leidmiseks 35 sõitja vahel, aga lõpuks jäi sõelale paindlik lahendus, kui kolmandat autot jagavad kolm meest. Eestlast asendavad sel hooajal nii Dani Sordo, Esapekka Lappi kui Hayden Paddon. Monte Carlo rallil on rooli taga Paddon, Rootsis sõidab Lappi ning Sordo teeb oma esimese stardi hooaja viiendal etapil Kanaari saartel.

"Vana kaardivägi, võiks öelda. Ei ole Hyundai tiimi osas üldse tundmatud mehed, nad olid aastaid tagasi ka seal ja Lappi alles hiljuti võitis Rootsis (2024. aastal - toim)," ütles Paltser. "Selle kolmiku vahetamine kolmandas autos on eelnevatel aastatel näidanud, et ei ole kõige õigem otsus."

Paltser tõi huvitava asjaoluna välja, et tänavu on võistluskalendrit ümber tõstetud ja hooaja esimeses pooles sõidetakse tavapärasest rohkem asfaldi peal. "Võrreldes eelmiste aastatega on kalender täitsa pea peale pööratud," ütles ta. Tavaliselt on kruusarallisid järjest olnud ja siis on asfaltrallid, siis nüüd sõidetakse esimese poolaastaga kolm asfaltrallit ära. Kui oleme harjunud Jaapanit hooaja lõpus nägema, siis nüüd on Jaapan juba maikuus."

"Juunist alates on ainult kruusarallid kuni hooaja lõpuni. Saab ainult kaasa tunda sellele, kes tiitliheitluses punktitabeli ees on ja peab teed puhastama," lisas Paltser.

Monte Carlo ralli algab neljapäeval, kui peetakse kolm kiiruskatset. Esimene neist algab Eesti aja järgi kell 17.05.