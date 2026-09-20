Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga

Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osalesid sel nädalavahetusel autoralli Ameerika meistrivõistluste (ARA) etapil Overmountain Rally, kus saavutasid kindla esikoha.

Tennessees toimunud ralli teisel päeval võitsid Tänak - Järveoja (Toyota GR Corolla Rally RC2) kaheksast katsest seitse, ainsana suutis päeva teisel katsel nende täisedu väärata lähim konkurent, Kanada ralliäss Brandon Semenuk (Škoda Fabia RS Rally2).

Ralli lõpuks edestas Tänak Semenuki 1.04,3-ga. Kolmandaks tuli näiteks Dakari rallil Red Bulli esindav Seth Quintero (+3.32,5) ning neljandaks sarja üldliider, hukkunud autospordilegendi Ken Blocki 19-aastane tütar Lia Block (Hyundai i20 N Rally2; +5.22,5).

Tänak ja Järveoja tegid Tennessees Toyota heaks olulist testimistööd, sest samasse piirkonda planeeritakse tulevikus autoralli MM-sarja etappi. 2019. aasta maailmameistrite jaoks oli tegemist esimese ametliku võistlusega pärast eelmist MM-hooaega.