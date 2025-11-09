X!

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

Ott Tänak andis pärast pühapäeval kulmineerunud Jaapani rallit teada, et võtab tippspordis aja maha.

"Pärast uskumatut teekonda autoralli maailmameistrivõistlustel ja paljusid unustamatuid hooaegu kõrgeimal tasemel võisteldes olen otsustanud täiskohaga rallispordist pausi teha," andis eestlane teada.

"See valik pole olnud kerge, aga tundub, et õige hetk peatuda, mõtiskleda ning pühendada rohkem aega oma perele ja elule koduses Eestis."

Järgnevalt Tänaku pühapäeval avaldatud ülejäänud pressiteade:

Mootorisport on olnud minu elu lapsepõlvest peale. Alates algusaastatest kohalikel rallidel kuni WRC pjedestaalide kõrgeimal astmel seismiseni on see spordiala kujundanud mind selliseks, nagu ma olen. Iga etapp, iga kurv, iga väljakutse on õpetanud mulle midagi vastupidavuse, meeskonnatöö ja kire kohta. Autoralli maailmameistrivõistluste võitmine 2019. aastal oli unistuse täitumine, aga sama väärtuslikud olid õppetunnid, mida õppisin rasketest hooaegadest; hetkedest, mil asjad ei läindud plaanipäraselt, aga me jätkasime tööd.

Mitmes mõttes on need olnud justkui metsikud ameerika mäed. Täis hingematvaid tõuse ja alandlikkusele sundinud mõõnu. See on olnud sõit, mis pani osa minust proovile: füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt. Aga see on pakkunud sügavat rahulolu, sest iga tõus ja mõõn on teinud teekonna tähendusrikkamaks. Ralli ei ole ainult karikate, vaid ka inimeste, pühendumuse ja ühise edu poole püüdlemise küsimus.

Soovin tänada kõiki, kes on olnud osa sellest loost. Eelkõige kõiki on sponsoreid alates algsuest - ilma teie toetuseta poleks me täna siin. Eesti motosport poleks see, mis ta praegu on, ilma teine pühendumuseta. Olen igavesti tänulik Markkole [rallisõitja Markko Märtin - ERR], kes ehitas selle silla MM-sarja ja avas tee nii paljudele eestlastele sellel spordialal. Oma meeskondadele nende aastate jooksul: M-Sport, Toyota, Hyundai ja kõigile teistele, kellega mul olnud au koos töötada. Tänan tedi kõiki teie usu, raske töö, usalduse ja kannatlikkuse eest. Minu kaardilugejatele, inseneridele, mehaanikutele ja kõigile inimestele kulisside taga. Teie kirg ja täpsus on see, mis teeb selle spordiala nii eriliseks. Rallis ei saavuta üks midagi ja mul olnud õnn olla täiusejahil parimate keskel.

Ütlen rallikogukonnale ja fännidele: olete olnud uskumatu motivatsiooniallikas. Hoolduspargis jagatav energia, toetussõnumid pärast raskeid nädalavahetusi või võite - aastaid pole ühtegi MM-etappi möödunud Eesti liputa - see on muljetavaldav! Need asjad on mind edasi viinud. Olen teie toetuse eest selle teekonna igal käänakul tõeliselt tänulik.

Minu karjääris on saabunud aeg, mil tuleb ümber hinnata tasakaal võistluste ja isikliku elu vahel. Mu lapsed kasvavad, elu läheb kiirelt ja ma tahan olla kohal kõige olulisematel hetkedel. Samuti tahan võtta aega, et taasühineda oma juurtega, nautida kodurahu ja mõelda sellele, mis edasi saab, nii inimese kui ka professionaalina.

See ei ole lõplik hüvastijätt ralliga. See on lihtsalt võimalus end lähtestada, akusid laadida ja uuesti keskenduda. Ma armastan seda spordiala endiselt sügavalt ja olen kindel, et jään ühel või teisel moel seotuks ka edaspidi. Ralli jääb alatiseks osaks minust ja olen uhke selle üle, mida oleme koos saavutanud.

Vaatan sellele uskumatule peatükile oma elus tagasi tänutundega ja alandlikult. See on olnud üks paganama raske teekond - teekond, mida ma igavesti kalliks pean. Tänan kõiki, kes seda peatükki minuga jagasid!

Praegu on aeg hoog maha võtta, hinge tõmmata ja nautida elu vaiksemaid teid.

Näeme tulevikus!

Lugupidamisega,
Ott Tänak

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

08:46

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

07.11

Suri kauaaegne ralliametnik Juhan Mänd

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

31.10

Tänak: Jaapanis on olulised täpsus ja kehva pidamisega toimetulek

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

27.10

Hyundai spordidirektor: järgmine aasta tuleme maailmameistriks

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

20.10

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

sport.err.ee uudised

13:11

Hyundai tiimipealik: oleme kurvad, aga mõistame Tänaku otsust

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

11:40

Konontšuki klubi pidi tunnistama linnarivaali paremust

11:07

Mistra sai ühest Läti tiimist jagu, kohe ootab ees järgmine

10:42

Käidi klubi jätkab Šveitsis liidrina, Komissarovi hooaeg lõppes

10:21

Prantsuse pass annab Kanada uisutajale tituleeritud partneriga olümpiašansi

09:55

Edmonton Oilersil oli kodujääl piinlik õhtu

09:24

Tänak: pidime auto koju tooma, aga saime sõitu nautida

09:19

Raieste korralik esitus aitas Murcia taas võiduni

08:48

Denver ja San Antonio jätkavad kodus eksimatult

08:46

Evansil on hooaja viimaseks ralliks Ogier' ees kolmepunktiline edu

08:13

Arsenali pikk võiduseeria sai otsa

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Glinka pidi poolfinaali järel reketid pakkima

08.11

Djokovic võitis turniiri, Musetti saab ihaldatud pääsme

08.11

Elena Malõgina võitis kuuendat korda aastalõputurniiri Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

08.11

Reinbokist loobunud Kalev/Cramo ülipikk võiduseeria TalTechiga sai jätku Uuendatud

08.11

Verstappen pärast krahhi kvalifikatsioonis: MM-tiitli võib unustada

loetumad

08:12

Ogier võitis Jaapanis ja tegi tiitliheitluse veel pingelisemaks, Tänak neljas Uuendatud

08.11

Flora sai otsustavas mängus kindla võidu ja tuli Eesti meistriks Uuendatud

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

12:25

Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

02:40

VIDEO | Fourmaux jättis kaardilugeja ukse Jaapani metsadesse

08.11

Eesti kergejõustikuliit sai uue juhatuse

08.11

Rõbakina võitis esimese Aasia esindajana WTA aastalõputurniiri

08.11

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

07.11

Valijeva jääb lõplikult Tallinnas võidetud medalist ilma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo