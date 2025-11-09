Ott Tänak tõmbab rallikarjäärile pidurit

"Pärast uskumatut teekonda autoralli maailmameistrivõistlustel ja paljusid unustamatuid hooaegu kõrgeimal tasemel võisteldes olen otsustanud täiskohaga rallispordist pausi teha," andis eestlane teada.

"See valik pole olnud kerge, aga tundub, et õige hetk peatuda, mõtiskleda ning pühendada rohkem aega oma perele ja elule koduses Eestis."

Järgnevalt Tänaku pühapäeval avaldatud ülejäänud pressiteade:

Mootorisport on olnud minu elu lapsepõlvest peale. Alates algusaastatest kohalikel rallidel kuni WRC pjedestaalide kõrgeimal astmel seismiseni on see spordiala kujundanud mind selliseks, nagu ma olen. Iga etapp, iga kurv, iga väljakutse on õpetanud mulle midagi vastupidavuse, meeskonnatöö ja kire kohta. Autoralli maailmameistrivõistluste võitmine 2019. aastal oli unistuse täitumine, aga sama väärtuslikud olid õppetunnid, mida õppisin rasketest hooaegadest; hetkedest, mil asjad ei läindud plaanipäraselt, aga me jätkasime tööd.

Mitmes mõttes on need olnud justkui metsikud ameerika mäed. Täis hingematvaid tõuse ja alandlikkusele sundinud mõõnu. See on olnud sõit, mis pani osa minust proovile: füüsiliselt, vaimselt ja emotsionaalselt. Aga see on pakkunud sügavat rahulolu, sest iga tõus ja mõõn on teinud teekonna tähendusrikkamaks. Ralli ei ole ainult karikate, vaid ka inimeste, pühendumuse ja ühise edu poole püüdlemise küsimus.

Soovin tänada kõiki, kes on olnud osa sellest loost. Eelkõige kõiki on sponsoreid alates algsuest - ilma teie toetuseta poleks me täna siin. Eesti motosport poleks see, mis ta praegu on, ilma teine pühendumuseta. Olen igavesti tänulik Markkole [rallisõitja Markko Märtin - ERR], kes ehitas selle silla MM-sarja ja avas tee nii paljudele eestlastele sellel spordialal. Oma meeskondadele nende aastate jooksul: M-Sport, Toyota, Hyundai ja kõigile teistele, kellega mul olnud au koos töötada. Tänan tedi kõiki teie usu, raske töö, usalduse ja kannatlikkuse eest. Minu kaardilugejatele, inseneridele, mehaanikutele ja kõigile inimestele kulisside taga. Teie kirg ja täpsus on see, mis teeb selle spordiala nii eriliseks. Rallis ei saavuta üks midagi ja mul olnud õnn olla täiusejahil parimate keskel.

Ütlen rallikogukonnale ja fännidele: olete olnud uskumatu motivatsiooniallikas. Hoolduspargis jagatav energia, toetussõnumid pärast raskeid nädalavahetusi või võite - aastaid pole ühtegi MM-etappi möödunud Eesti liputa - see on muljetavaldav! Need asjad on mind edasi viinud. Olen teie toetuse eest selle teekonna igal käänakul tõeliselt tänulik.

Minu karjääris on saabunud aeg, mil tuleb ümber hinnata tasakaal võistluste ja isikliku elu vahel. Mu lapsed kasvavad, elu läheb kiirelt ja ma tahan olla kohal kõige olulisematel hetkedel. Samuti tahan võtta aega, et taasühineda oma juurtega, nautida kodurahu ja mõelda sellele, mis edasi saab, nii inimese kui ka professionaalina.

See ei ole lõplik hüvastijätt ralliga. See on lihtsalt võimalus end lähtestada, akusid laadida ja uuesti keskenduda. Ma armastan seda spordiala endiselt sügavalt ja olen kindel, et jään ühel või teisel moel seotuks ka edaspidi. Ralli jääb alatiseks osaks minust ja olen uhke selle üle, mida oleme koos saavutanud.

Vaatan sellele uskumatule peatükile oma elus tagasi tänutundega ja alandlikult. See on olnud üks paganama raske teekond - teekond, mida ma igavesti kalliks pean. Tänan kõiki, kes seda peatükki minuga jagasid!

Praegu on aeg hoog maha võtta, hinge tõmmata ja nautida elu vaiksemaid teid.

Näeme tulevikus!

Lugupidamisega,

Ott Tänak