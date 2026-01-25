X!

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

Autoralli
Foto: M-Sport Media
Autoralli

Rallisõitja Romet Jürgenson (M-Sport Ford Rally2) tegi esimest korda kaasa autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos ning pälvis kokkuvõttes 16. koha, Rally2 autode seas oli eestlane üheksas.

26-aastane Jürgenson tegi Monte Carlos stabiilse ralli, millele jätsid kehva maigu tehnilised probleemid, kui Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja kaotasid üle 20 minuti. Tipphetkeks võib kindlasti lugeda pühapäevast võistluspäeva, kui Rally2 autod keerulistes tingimustes tempot tegid.

Jürgenson saavutas pühapäevases arvestuses kuuenda koha ja kuigi ta ei kerkinud ühelgi katsel esikolmikusse, lõpetas ta 14. ja 15. katse neljandana. "Suures plaanis õnnestunud üritus. Eks meil sellest tehnilisest murest on natuke kahju. See rikkus mõnes mõttes heal positsioonil olemise ära, aga eks meil läks aega ikkagi, et kiirus üles saada," ütles Jürgenson pärast ralli lõppu.

"12. katsel selle lõpuks saime üles ja [vaheajad] olid head, kuni see jama juhtus. Pühapäeval suutsime ka õnneks head kiirust näidata ja ma arvan, et Montes esimest korda on see üsna okei ja peame rahul olema. Nüüd on Rootsiks hea tunne all ja tiim tahab kindlasti teha endaks kõik, et meil seal probleeme ei tekiks," lisas eestlane.

Kokkuvõttes saavutas Jürgenson 16. koha (+35.45,0), Rally2 autode seas oli ta üheksas (+22.46,6).

Tänavusest hooajast Toyota põhisõitjaks saanud Oliver Solberg alustas hooaega vinge esikohaga, edestades tiimikaaslast Elfyn Evansit 51,8 sekundiga. Kolmanda koha sai vanameister Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotas noorele rootslasele 2 minuti ja 2,2 sekundiga.

Toyota kolmikule järgnesid Hyundai mehed Adrien Fourmaux (+5.59,3) ning Thierry Neuville (+10.29,8), esikümnesse mahtusid veel Leo Rossel (Citröen Rally2; +12.58,4), Takamoto Katsuta (Toyota; +13.05,4), Roberto Dapra (Škoda Rally2; +15.07,9), Arthur Pelamourgues (Hyundai Rally2; +18.09,4) ja Eric Camilli (Škoda Rally2; +18.36,4).

Järgmisena ootab ees Rootsi lumeralli, mis toimub 12.-15. veebruarini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

24.01

Aluksne talveralli võitsid Volver ja Sõna, Sesks katkestas eelviimasel katsel

24.01

Solberg jätkab kindla liidrina, Jürgensoni kimbutas tehniline probleem

24.01

Solberg pääses päeva kolmandal katsel ehmatusega

23.01

Solberg on Monte Carlos kindel liider, neljas mees kaotab üle viie minuti

23.01

Jürgenson langes oma võistlusklassis koha võrra

23.01

Jürgenson hoiab Monte Carlos oma klassis seitsmendat kohta

23.01

Oliver Solberg lõpetas avapäeva liidrina, viimane katse jäeti pooleli

20.01

Hyundai tahtis Tänaku asemele Solbergi

20.01

Soome meistrivõistluste avaetapil oli eestlastest parim Priit Koik

19.01

Paltser rallihooaja eel: pööran rõõmuga vahelduseks pilgu WRC2 poole

17.01

Al-Attiyah teenis Dakari rallil kuuenda üldvõidu

16.01

Al-Attiyah kahekordistas edu ja astus kuuenda Dakari võidu lävele

16.01

Sesks teeb M-Spordis taas pool hooaega kaasa

sport.err.ee uudised

00:31

Eesti saalijalgpallikoondis ja Norra mängisid korduskohtumises viiki Uuendatud

25.01

Kõrvemaa suusamaraton kujunes tihedaks heitluseks, stardi andis Kilumets

25.01

Petrõkina ema: tundsin, et olen koos Niinaga jääl

25.01

Mart Markus: Liivi põhiala ei olegi enam 1000 meetrit

25.01

Jaapan teenis lennumäe võistkonnavõistluses ajaloolise MM-tiitli

25.01

ETV spordisaade, 25. jaanuar

25.01

Eestlaste klubide duellis jäid peale Vene ja Šiauliai

25.01

Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

25.01

Manchester United andis Arsenalile hooaja kolmanda kaotuse

25.01

Pikalt nulli hoidnud Flora murdus AIK-i vastu viimastel minutitel

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Pärnu ja Võru Barrus teenisid Läti klubide vastu punktilisa

25.01

Käit lõi Šveitsi kõrgliigas oma esimese värava

25.01

Taaramäe kasvatas Sharjahis konkurentide ees vahet

25.01

Shiffrin kindlustas olümpiamängudeks slaalomi kristallgloobuse

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

25.01

Liiv jäi 500 meetri teisel läbimisel esikümne lõppu

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

loetumad

25.01

Läti politsei alustas Eesti uisutreeneri suhtes uurimist

25.01

Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi sai ERR-i spordireporter Juhan Kilumets

25.01

Simon jäi pingelises lõpplahenduses peale, Ermits 19. Uuendatud

25.01

Perrot kerkis olümpiamängude eel MK-sarja üldliidriks Uuendatud

24.01

Ermits ja Kehva tulid üheksandaks, konkurendi disklahv tõi võidu Soomele

25.01

Solberg tegi Monte Carlos põhisõitjana võiduka debüüdi Uuendatud

25.01

Suurepäraselt alustanud Alev sõitis end MK-etapil 20 sekka Uuendatud

24.01

Jefimova ja NC State said valitsevalt NCAA meistrilt selgelt lüüa

24.01

Segateatesõidu võitis Itaalia, Eesti võeti rajalt maha

25.01

Medvedev kaotas USA tulevikutähele seekord 11 geimi järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo