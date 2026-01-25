Jürgenson: suures plaanis õnnestunud üritus

26-aastane Jürgenson tegi Monte Carlos stabiilse ralli, millele jätsid kehva maigu tehnilised probleemid, kui Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja kaotasid üle 20 minuti. Tipphetkeks võib kindlasti lugeda pühapäevast võistluspäeva, kui Rally2 autod keerulistes tingimustes tempot tegid.

Jürgenson saavutas pühapäevases arvestuses kuuenda koha ja kuigi ta ei kerkinud ühelgi katsel esikolmikusse, lõpetas ta 14. ja 15. katse neljandana. "Suures plaanis õnnestunud üritus. Eks meil sellest tehnilisest murest on natuke kahju. See rikkus mõnes mõttes heal positsioonil olemise ära, aga eks meil läks aega ikkagi, et kiirus üles saada," ütles Jürgenson pärast ralli lõppu.

"12. katsel selle lõpuks saime üles ja [vaheajad] olid head, kuni see jama juhtus. Pühapäeval suutsime ka õnneks head kiirust näidata ja ma arvan, et Montes esimest korda on see üsna okei ja peame rahul olema. Nüüd on Rootsiks hea tunne all ja tiim tahab kindlasti teha endaks kõik, et meil seal probleeme ei tekiks," lisas eestlane.

Kokkuvõttes saavutas Jürgenson 16. koha (+35.45,0), Rally2 autode seas oli ta üheksas (+22.46,6).

Tänavusest hooajast Toyota põhisõitjaks saanud Oliver Solberg alustas hooaega vinge esikohaga, edestades tiimikaaslast Elfyn Evansit 51,8 sekundiga. Kolmanda koha sai vanameister Sebastien Ogier (Toyota), kes kaotas noorele rootslasele 2 minuti ja 2,2 sekundiga.

Toyota kolmikule järgnesid Hyundai mehed Adrien Fourmaux (+5.59,3) ning Thierry Neuville (+10.29,8), esikümnesse mahtusid veel Leo Rossel (Citröen Rally2; +12.58,4), Takamoto Katsuta (Toyota; +13.05,4), Roberto Dapra (Škoda Rally2; +15.07,9), Arthur Pelamourgues (Hyundai Rally2; +18.09,4) ja Eric Camilli (Škoda Rally2; +18.36,4).

Järgmisena ootab ees Rootsi lumeralli, mis toimub 12.-15. veebruarini.