Ogier kirjutas Tänakust aastalõpupostituse: surusid mind rohkem piirile kui keegi teine

Ogier ja Tänak sõitsid koos M-Spordis 2017. aastal, mil prantslane võitis oma karjääri viienda tiitli, aga esimese, kus istumise all ei olnud Volkswagen. Eestlane võitis samal aastal karjääri kaks esimest etappi ja sai kokkuvõttes kolmanda koha.

"Enne 2025. aasta lõppu tundsin vajadust jagada paar sõna uudise kohta, mida ma esmakordsel avaldamisel ei kommenteerinud, aga mis mind tõeliselt puudutas," kirjutas Ogier teisipäeval ühismeedias.

"Nagu te kõik teate, siis Ott Tänak ei võistle järgmisel aastal autoralli MM-sarjas ja ma arvan, et me kõik nõustume, et see on meie spordiala jaoks tõeline kaotus."

"Isiklikult tasandil ma tõesti igatsen teda," jätkas prantslane. "Võistlejana oli ta see, kes mind kõige enam pingutama sundis, minema sügavamale ja rohkem oma piiride lähedale kui keegi teine kogu mu karjääri jooksul. Aga veelgi rohkem igatsen teda kui sõpra."

"Ott, sa oled suurepärane pereinimene - keegi, keda ma tõeliselt austan. Loodan, et sa naudid iga hetke oma lähedastega ning avad selle uue peatüki sama jõu ja sama aususega, mida oled alati näidanud. Elul on kombeks üllatada ja kes teab, millised teed võivad veel ristuda."

"Võib-olla on see hüvastijätt," lõpetas Ogier oma postituse. "Või äkki lihtsalt taaskohtumiseni!"