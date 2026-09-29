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Enok ja Simm lõpetasid Soome meistrivõistluste hooaja kolmandal kohal

Autoralli
Patrick Enok - Silver Simm
Patrick Enok - Silver Simm Autor/allikas: Taneli Niinimäki/AKK
Autoralli

Näaldavahetusel peeti Porvoo ümbruses peeti autoralli Soome meistrivõistluste hooaja 2026 seitsmes etapp. Aasta viimasele võistlusele sai stardi 93 võistluspaari, kelle hulgas ka kolm Eestist.

Kõige suuremate ootustega startisid võistlusele SM1 klassis kolmandat kohta hoidnud Patrick Enok - Silver Simm (Škoda Fabia RS Rally2), keda lahutas aasta viimase mõõduvõtu eel teist kohta hoidnud Lauri Joonast (Škoda Fabia RS Rally2) üks punkt. Enok ja Simm alustasid võistlust väga hästi ja võitsid neljast vihmas ning libedates tingimustes sõidetud katsest kolm. Päeva esimesele hoolduspausile tulles oli nende edu teist kohta hoidnud Joona ees 5,4 ja juba Soome meistritiitli kindlustanud Esapekka Lappi (Škoda Fabia RS Rally2) ees 6,8 sekundit, vahendab autosport.ee.

Eestlased jätkasid heas tempos ka päeva teisel ringil ning hooaja viimasele hoolduspausile said nad seitsme sõidetud katse järel 8,4-sekundilises edus.

Kui kaheksanda katse järel tõusis teisele kohale Lappi, siis katsel teise aja saanud Enok ja Simm edestasid kaks katset enne finišit kogenud soomlaseid 8,7 ja kolmandaks kukkunud Joonat juba 32,2 sekundiga.  Kahjuks olid aga saatusel omad plaanid, sest ralli eelviimase katse esimeses osas tegid Enok ja Simm ühes kiires ja libedas vasakkurvis vea, mis lõppes üle katuse rullumise ja katkestamisega.

"Võimalik, et kiirust oli nende olude jaoks rohkem, kui oleks võinud olla ja pidamine polnud selles olukorras hea. Ralli jooksul oli selliseid olukordi, kus kaotasime kiirendust ja aega, kuid sel korral karistas ära ja ei tulnud tagaotsa enam tagasi. Lõpuks võttis nina kraavipervest kinni ja viskas ümber," rääkis Enok. "Tagantjärgi vaadates oleks võinud esimesed paar kurvi rahulikumalt võtta, kuid tagantjärgi ollakse alati targemad."

Eelviimasel katsel katkestamine tähendas Enokile ja Simmile hooaja kokkuvõttes 77 punktiga Soome meistrivõistluste SM1 klassi kolmandat kohta. Hooaja kokkuvõttes olid just nemad need, kes võtsid meistrite Lappi ja Enni Mälköneni järel enim katsevõite ja teenisid sarnaselt Jaspar Vaheri  ning Rait Janseniga ühe etapivõidu. Ka Porvoos võitnud Lappi ja Mälkönen võitsid kokku viis rallit.

"Üldiselt võib Soome hooajale ikkagi positiivselt vaadata, sest tempo on olnud stabiilne. Osadel kordadel oleks ehk võinud olla tempot juures aga õppimist on olnud palju ja arengut on olnud ka, mida oli kiiruse mõttes viimasel etapil näha. Hõbemedal ja hooaja teine etapivõit libises küll käest, kuid pigem oli positiivne hooaeg ja ei saagi liiga palju, liiga kiiresti loota, sest konkurents on klassis tugev ja peab ise koguaeg edasi arenema," võttis Enok hooaja kokku.

Loe pikemalt Eesti Autospordi Liidu kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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