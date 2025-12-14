X!

Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

Autoralli
Ott Tänak
Ott Tänak Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Autoralli

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänak ütles, et peamiseks põhjuseks tema otsuse taga karjäär pausile panna oli MM-sarja kalender, mis ei luba sõitjatele puhkust.

Tänak teatas novembris, pärast Jaapani MM-rallit, et paneb oma rallikarjääri mõneks ajaks pausile. Tänavune hooaeg lõppes Saudi Araabia ralliga, aga osad sõitjad naasid juba eelmisel nädalavahetusel teele autosid testima. Uus hooaeg algab jaanuaris Monte Carlos ehk suurt puhkust sõitjad ei saa.

"Sellised hooajad on probleemsed. Ralli peab olema kõige halvem sport, sa pead kogu aeg tööd tegema. Mingit pausi ei ole," ütles Tänak portaalile Rallit.fi. "MM-sarja võistluskalender on uskumatult jabur. Terve aasta jooksul pole mingit pausi. Kui see niimoodi edasi kestab, siis lähebki nii nagu on läinud."

Tänaku tuleviku osas on palju spekuleeritud, aga eestlane on ise välja öelnud, et ei plaani tuleval aastal ühelgi rallil osaleda.

"Mu karjäär on olnud väga huvitav, olen nende kogemuste eest tänulik. Olen olnud mitmes võistkonnas ja kohanud erinevaid inimesi. Ma ei kahetse midagi, olen lihtsalt tänulik. Olen mitme võistkonna eest võitnud, igal tiimil on oma tugevused ja nõrkused," rääkis eestlane.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

