Tänak: MM-sarja kalender on uskumatult jabur

2019. aastal autoralli maailmameistriks tulnud Ott Tänak ütles, et peamiseks põhjuseks tema otsuse taga karjäär pausile panna oli MM-sarja kalender, mis ei luba sõitjatele puhkust.

Tänak teatas novembris, pärast Jaapani MM-rallit, et paneb oma rallikarjääri mõneks ajaks pausile. Tänavune hooaeg lõppes Saudi Araabia ralliga, aga osad sõitjad naasid juba eelmisel nädalavahetusel teele autosid testima. Uus hooaeg algab jaanuaris Monte Carlos ehk suurt puhkust sõitjad ei saa.

"Sellised hooajad on probleemsed. Ralli peab olema kõige halvem sport, sa pead kogu aeg tööd tegema. Mingit pausi ei ole," ütles Tänak portaalile Rallit.fi. "MM-sarja võistluskalender on uskumatult jabur. Terve aasta jooksul pole mingit pausi. Kui see niimoodi edasi kestab, siis lähebki nii nagu on läinud."

Tänaku tuleviku osas on palju spekuleeritud, aga eestlane on ise välja öelnud, et ei plaani tuleval aastal ühelgi rallil osaleda.

"Mu karjäär on olnud väga huvitav, olen nende kogemuste eest tänulik. Olen olnud mitmes võistkonnas ja kohanud erinevaid inimesi. Ma ei kahetse midagi, olen lihtsalt tänulik. Olen mitme võistkonna eest võitnud, igal tiimil on oma tugevused ja nõrkused," rääkis eestlane.