Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

Kahekordne autoralli maailmameister üllitas ka ise hiljuti teate MM-sarjast tagasitõmbumisest ja soovist panna end proovile hoopis ringrajal.

"Kõike head, Ott ja aitäh lahingute eest," kirjutas 25-aastane soomlane. "Tulen Eestisse ühe jooki tegema, kuna meil mõlemal on nüüd pisut rohkem vaba aega."

2022. ja 2023. aastal autoralli maailmameistriks kroonitud Rovanperä testis oktoobris Hitechi võistkonna vormel-2 masinat ja plaanib järgmisel aastal võistelda Jaapanis Super Formula sarjas.

Tänak teatas pühapäeval pärast Jaapani MM-rallit, et võtab järgmise aasta osas aja maha, kuigi lisas, et tegemist pole hüvastijätuga rallimaailmast. "Minu karjääris on saabunud aeg, mil tuleb ümber hinnata tasakaal võistluste ja isikliku elu vahel," kirjutas ta.

"Mu lapsed kasvavad, elu läheb kiirelt ja ma tahan olla kohal kõige olulisematel hetkedel. Samuti tahan võtta aega, et taasühineda oma juurtega, nautida kodurahu ja mõelda sellele, mis edasi saab, nii inimese kui ka professionaalina."