Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

Autoralli
Kalle Rovanperä ja Ott Tänak
Kalle Rovanperä ja Ott Tänak Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Autoralli

Ott Tänaku teadet alates järgmisest hooajast autoralli MM-sarjas täiskohaga sõitmisest loobuda kommenteeris teiste seas ka temaga sarnases positsioonis olev soomlane Kalle Rovanperä.

Kahekordne autoralli maailmameister üllitas ka ise hiljuti teate MM-sarjast tagasitõmbumisest ja soovist panna end proovile hoopis ringrajal.

"Kõike head, Ott ja aitäh lahingute eest," kirjutas 25-aastane soomlane. "Tulen Eestisse ühe jooki tegema, kuna meil mõlemal on nüüd pisut rohkem vaba aega."

2022. ja 2023. aastal autoralli maailmameistriks kroonitud Rovanperä testis oktoobris Hitechi võistkonna vormel-2 masinat ja plaanib järgmisel aastal võistelda Jaapanis Super Formula sarjas.

Tänak teatas pühapäeval pärast Jaapani MM-rallit, et võtab järgmise aasta osas aja maha, kuigi lisas, et tegemist pole hüvastijätuga rallimaailmast. "Minu karjääris on saabunud aeg, mil tuleb ümber hinnata tasakaal võistluste ja isikliku elu vahel," kirjutas ta.

"Mu lapsed kasvavad, elu läheb kiirelt ja ma tahan olla kohal kõige olulisematel hetkedel. Samuti tahan võtta aega, et taasühineda oma juurtega, nautida kodurahu ja mõelda sellele, mis edasi saab, nii inimese kui ka professionaalina."

Toimetaja: Siim Boikov

2025 ralli mm-etapid

23.-26. jaanuar Monte Carlo ralli

13.-16. veebruar Rootsi ralli

20.-23. märts Keenia ralli

24.-27. aprill Kanaari saarte ralli

15.-18. mai Portugali ralli

5.-8. juuni Sardiinia ralli

26.-29. juuni Kreeka ralli

17.-20. juuli Eesti ralli

31. juuli – 3. august Soome ralli

28.-31. august Paraguay ralli

11.-14. september Tšiili ralli

16.-19. oktoober Kesk-Euroopa ralli

6.-9. november Jaapani ralli

27.-30. november Saudi Araabia ralli

Rovanperä tänas Tänakut lahingute eest

