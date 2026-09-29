Žalgiris pidi Shaqi silme all Olympiakose nappi paremust tunnistama

Žalgiris dikteeris esimesel veerandil valju kodupubliku ees ning jõudis varakult seitsmepunktilise eduni, aga Olympiakos püsis võõrustaja kannul ja saavutas teise veerandi alguses ise eduseisu. Poolajapausile mindi 44:44 viigiseisul ja tasavägine heitlus jätkus ka teisel poolajal, kuid otsustavatel hetkedel kindlamalt mänginud Olympiakos suutis siiski raske 93:91 (21:24, 23:20, 20:19, 29:28) võidu vormistada.

Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti visanud Evan Fournier, Sasha Vezenkov lisas omalt poolt 18 silma ja kaheksa lauapalli ning Jean Montero arvele jäi 15 punkti ning seitse resultatiivset söötu. Žalgirise eest viskas Sterling Brown 20 punkti, Azuolas Tubelis kogus 19 silma ja seitse lauda.

Mängu vaatas väljaku äärest NBA legend Shaquille O'Neal, kes on kohaliku ettevõtte NordVPN-i saadik. "Mulle öeldi, et kui tahate kellegi maja tühjaks röövida, siis täna on see õhtu. Terve linn pidi saali tulema," naljatles O'Neal.

Päeval toimunud pressikonverentsil rääkis ta Euroopa ning Leedu mängijatest NBA-s, õhtul istus ta ei kellegi muu kui Arvydas Sabonise kõrval. "[Sabonis] oli alates sellest päevast, kui teda esimest korda mängimas nägin, mu lemmikmängija. Ta mängis David Robinsoni vastu ja hävitas USA koondises (1988. aasta olümpiamängudel - toim). Ta pani Leedu koondise kaardile," meenutas USA hiiglane.

"Kui NBA-sse jõudsin, sain tema vastu mängida. Selleks ajaks ta oli juba vanamees, ma seda vastasseisu ei loe. Oleksin tahtnud mängida temaga siis, kui ta oli maailma parim mängija. Keegi ei olnud temast kuulnud, aga siis jooksis ta USA-st üle," lisas O'Neal.

"Olen alati öelnud, et Euroopa mängijad on tehniliselt osavamad kui ameeriklased. Ameeriklastel on rohkem talenti, me hüppame kõrgemale ja jookseme kiiremini, aga te mängite korvpalli ajuga," rääkis neljakordne NBA meister. "Teie pikad tõmbavad mängu laiali, oskavad visata ja kaitset mängida. Teie vastu on alati raske mängida."