Hyundai pealik: meie organisatsioon on nüüd kindlamatel jalgadel

Hyundai autorallimeeskonna juht Cyril Abiteboul usub, et kuna meeskonna seisus valitseb võrreldes mullusega suurem kindlus tuleviku osas, siis on ka lootused edule 2026. aastal suuremad.

Kui hooaja alguses polnud kindel, kui kaua Lõuna-Korea autotootja ralli MM-sarjas osaleb, siis hooaja lõpu poole palgati meeskonda juba mitmeid tähtsaid spetsialiste. Kokkuvõttes tuli siiski vaid kaks rallivõitu rivaal Toyota tosina vastu.

Võimalus vigade paranduseks algab jaanuari keskpaigas, kui peetakse järjekordne Monte Carlo ralli. Eelmisel korral sai Toyota seal kaksikvõidu. "Usun, et oleme Monte Carlos paremad. Võrreldes eelmise aastaga oleme vähemalt paremini ette valmistunud," sõnas prantslane Rallit.fi vahendusel.

"Meie organisatsioon on nüüd kindlamatel alustel, juhtimisstruktuur paigas ja asjaolu, et meie baas Feschenheimis on täielikult töökorraldas, kõrvaldab olulise segaja."

"Saame keskenduda auto ja meeskonna sooritusvõime näitamisele," jätkas Abiteboul. "Loomulikult on kõik alati suhteline võrreldes sellega, mida teevad konkurendid. Toyota ja nende sõitjad on tugevad, eriti Monte Carlos."

Abitebouli sõnul ei olnud lõppenud hooajal Toyota ja Hyundai sooritusvõime vahe siiski nii suur, kui tulemused näitasid. Just hooaja alguse kaootiline situatsioon lükkas asja kohe alguses valele rajale.

"Oleme saanud kindlustunde, et meil on tervikust oluliselt paremad teadmised, plaan on selgelt paigas ja liikuvaid osi on vähem kui aasta eest," võrdles tiimipealik. "See aasta tuletas meelde, et absoluutne sooritus ei ole tingimata määrav tegur."

"Olulisem on kontrollitud üksus, mis keskendub oma missioonile. Kui jätkame sel viisil tööd, siis oleme järgmise hooaja alguses tugevamas positsioonis.

Monte Carlo MM-ralli avab hooaja 22.-25. jaanuaril. Hyundai põhisõitjad on uuel aastal Thierry Neuville ja Adrien Fourmaux. Osalise koormusega kasutatakse ka Esapekka Lappit, Dani Sordot ja Hayden Paddonit.