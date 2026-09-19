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FOTOD | Uus rallivõistkond Project Rally One esitles autot

Autoralli
Project Rally One võistlusauto
Project Rally One võistlusauto Autor/allikas: Facebook/David Pics
Autoralli

Järgmisel hooajal liitub autoralli MM-karusselliga Belgia eratiim Project Rally One, kes esitles reedel esmakordselt oma võistlusautot.

Project Rally One nimeline võistkond teatas eelmise aasta lõpus, et liitub MM-sarjaga 2027. aastal, mil rakendatakse uued tehnilised regulatsioonid. Endise Citroëni tiimipealiku Yves Mattoni ja kogenud insener Lionel Hanseni juhitud tiimi autot on märgatud testimisel, aga seni ainult kamoflaažis. Reedel võeti Belgias toimunud Huy festivalil aga järgmise hooaja võistlusautolt esmakordselt kate pealt.

Autos kasutatakse Škoda mootorit ja ka käigukasti, välimuselt meenutab masin aga Porschet, mille ralliauto arendamise juures Hansen oli. "Kõik teavad, et ma olin pikalt seotud ühe teatud Saksamaa brändiga, see paistab ka meie auto juures välja. Aga Project Rally One projektiga nad seotud ei ole, ei tehnilise ega finantsilise poole pealt," kinnitas insener.

Võistkonna sõnul on autoga läbitud asfaldil 1000 testikilomeetrit, plaanis on järgmise kuue nädala jooksul sõita asfaldil ja kruusal veel 2000 kilomeetrit. "Me testime autot iga nädal, minimaalselt kolmel päeval. Sel nädalal oleme sõitnud Belgias, järgmisel nädalal läheme Prantsusmaa asfaldile ja oleme seal kümme päeva. Siis jääb viis nädalat kruusateedel testimiseks," sõnas tiimi tehniline juht Hansen.

Lisaks rääkis Hansen välja, et autot on testinud belglased Freddy Loix ja Bruno Thiry, ning prantslased Stephane Lefebvre, Quentin Gilbert ja Raphael Astier. Kruusateede jaoks toodi võistkonna juurde ka soomlane Teemu Suninen, kuid plaanis on veel kaks sõitjat lisada.

Järgmisel hooajal tiimi esindavate sõitjate nimesid hoitakse aga saladuses, aga võistkonna spordidirektor Alain Penasse ütles, et läbirääkimised juba käivad. "Meil on 21 täiskohaga töötajat. Katsumus on leida õiged inimesed õigetele ametitele, sest Monte Carlo ralli ei ole enam kaugel. Me ei saa sõitjate nimesid välja hõigata, aga räägime sõitjatega. Saan kinnitada, et meie vastu tuntakse huvi," sõnas Penasse.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

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