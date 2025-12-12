Lancia ralliauto rooli taha istuvad Rossel ja Grjazin

Lancia teatas eelmise aasta kevadel, et hakkab taas ralliautosid ehitama ning kinnitas tänavu sügisel, et naaseb MM-sarja uue Ypsilon Rally2 autoga. Kümnel korral MM-sarjas tootjate tiitli võitnud tiim naaseb suurte ambitsioonidega ning kavatseb WRC2 klassis meistriks tulla nii sõitjate kui tootjate arvestuses.

Reedel esitles võistkond oma koosseisu ning kinnitas ühtlasi kuulujutte, et järgmisest hooajast esindavad tiimi mullu WRC2 sarjas teise koha pälvinud Rossel ja tunamullu üldarvestuses samuti teise koha saanud Grjazin. Tiimijuhiks sai Didier Clement.

30-aastane Rossel on terve oma karjääri jooksul sõitnud Citröeniga, kuid peab võimalust Lanciaga sõita murdeliseks. "Kuulates Miki Biasonit, kes võrdleb Lanciat Ferrariga, mõistad koheselt, et tegemist on austust äratav brändiga. Olen väga uhke, et sain Lanciaga liituda ja teen seda sama motivatsiooniga, millega oma karjääri alustasin," sõnas ta. "See peatükk annab mu karjäärile uue hoo: uus tootja, suured ambitsioonid ja soov seda projekti kaugele viia – võita."

Otsus keskenduda WRC2 auto tootmisele tulenes asjaolust, et WRC muudab 2027. aastast tehnilisi regulatsioone ning plaanib teha MM-sarja tootjatele lihtsamini kättesaadavaks, mis tähendab, et kõrgeimas võistlusklassis võisteldakse praeguste Rally2 autode võrreldavate masinatega. Lancia teatas, et on saanud enam kui 40 tellimust klientidelt, kes plaanivad Ypsilon Rally2 HF Integrale autodega rahvusvahelistel rallidel osaleda.

"Vajasime ikoonilise brändi tagasi toomiseks sõitjaid, kes on võimelised igal rallil võitma. Yohan ja Arnaud (kaardilugeja Arnaud Dunand - toim) esindavad lojaalsust ja stabiilsust, Nikolai ja Konstantin [Aleksandrov] on WRC2 klassis võidutsenud. Koos annavad nad meie programmile tugeva aluse," sõnas tiimijuht Clement.

MM-sarja hooaeg algab jaanuari lõpus Monte Carlo ralliga.