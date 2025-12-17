Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

Võistkonna eestvedajateks on endine Citroëni tiimipealik Yves Matton ja kogenud insener Lionel Hansen. Neid toetab sel teekonnal Belgia võistkond Prospeed.

Tiimi eesmärgiks on välja arendada võistlusmasin, mis vastab alates 2027. aastast kehtima hakkavatele reeglitele. "Uus reeglistlik loob eravõistkondadele sobiva keskkonna, mis lubab meil arendada auto nullist ja pakkuda konkurentsi tehasevõistkondadele," kommenteeris Hansen pressiteate vahendusel.

Uute reeglite järgi peab auto hinna ülempiir olema 345 000 eurot ning masinatel peavad olema toruraamil turvapuur, nelikvedu, topelt õõtshoobadega vedrustus ja 1,6-liitrine turbomootor.

Project Rally One'il on esimese auto šassii valmis ning esimesed katsesõidud on planeeritud toimuma järgmise aasta kevadel. Katsetamisfaasis loodetakse nii asfaldil kui ka kruusal läbida kokku 6000 kilomeetrit.