Autoralli MM-sarjaga liitub 2027. aastast uus võistkond

Autoralli
Project Rally One.
Project Rally One.
Autoralli

Autoralli MM-sarjaga liitub ülejärgmisel hooajal Project Rally One nimeline võistkond.

Võistkonna eestvedajateks on endine Citroëni tiimipealik Yves Matton ja kogenud insener Lionel Hansen. Neid toetab sel teekonnal Belgia võistkond Prospeed.

Tiimi eesmärgiks on välja arendada võistlusmasin, mis vastab alates 2027. aastast kehtima hakkavatele reeglitele. "Uus reeglistlik loob eravõistkondadele sobiva keskkonna, mis lubab meil arendada auto nullist ja pakkuda konkurentsi tehasevõistkondadele," kommenteeris Hansen pressiteate vahendusel.

Uute reeglite järgi peab auto hinna ülempiir olema 345 000 eurot ning masinatel peavad olema toruraamil turvapuur, nelikvedu, topelt õõtshoobadega vedrustus ja 1,6-liitrine turbomootor.

Project Rally One'il on esimese auto šassii valmis ning esimesed katsesõidud on planeeritud toimuma järgmise aasta kevadel. Katsetamisfaasis loodetakse nii asfaldil kui ka kruusal läbida kokku 6000 kilomeetrit.

Toimetaja: Henrik Laever

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

