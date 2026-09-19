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Tänak ja Järveoja lõpetasid Tennessees avapäeva liidritena

Autoralli
Ott Tänak - Martin Järveoja
Ott Tänak - Martin Järveoja Autor/allikas: Toyota GAZOO Racing WRT
Autoralli

Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Toyota autoga USA-s Tennessees toimuval Overmountain Rallyl, eestlased on pärast nelja katset saavutanud konkurentide ees pooleminutilise edu.

Autoralli Ameerika meistrivõistluste (ARA) etapil peeti Eesti aja järgi reede õhtul neli katset ning eestlased kerkisid liidriks pärast teist. Nende edu oli siis 1,2 sekundit, kuid neljanda katsega suutsid Tänak ja Järveoja sisse sõita suurema vahe.

Teisel kohal on ameeriklane Conner Martell (Subaru), kes jääb eestlastest 30,1 sekundi kaugusele. Esikolmikusse mahuvad veel Brandon Semenuk (Škoda; +32.1), neile järgnevad Seth Quintero (Toyota; +1.10,6) ning ARA hooaja üldliider, hukkunud motolegendi Ken Blocki tütar Lia Block (+2.37,8).

Laupäeval läbitakse Tennessees üheksa kiiruskatsega veidi enam kui 100 kilomeetrit. Võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 16.55.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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