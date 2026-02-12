X!

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

Rootsi MM-rallil peeti neljapäeva õhtul esimene kiiruskatse ning Toyota võttis Umea linnakatse järel sisse nelikjuhtimise, mille esiotsas oli Oliver Solberg. Romet Jürgenson alustas WRC2 klassis kuuenda kohaga.

Kodupubliku ees kihutav Solberg sai 10,23 kilomeetri pikkusel katsel ajaks 5.53,1, millega võttis kindla katsevõidu. Toyotade vastu ei saanud keegi ning neil on tiimiga avakatse järel lausa nelikjuhtimine: teisel kohal jätkab Elfyn Evans (+3,8), kolmandal Takamoto Katsuta (+4,4) ja neljandal Sami Pajari (+5,6).

Esinelikule järgnevad Hyundai mehed Thierry Neuville (+6,7), Adrien Fourmaux (+7,9) ja Esapekka Lappi (+9,1).

M-Sport Fordide rooli keeravad Josh McErlean (+15,7) ja Martinš Sesks (+18,2) jäävad juba kaugemale, Toyota rooli taga istuv erasõitja Lorenzo Bertelli läheb esimesele täispikale võistluspäevale vastu kümnendalt kohalt (+26,1).

Ainsa eestlasena võistleb Rootsis Romet Jürgenson (M-Sport Ford), kes sai WRC2 klassis avakatse järel kuuenda koha (+9,7). Tema ees on ainult soomlased, esikoha sai Lauri Joona (Škoda), kes edestas Mikko Heikkilät (Škoda; +0,5), Teemu Sunineni (Toyota; +0,9), Tuukka Kauppineni (+3,2) ja Roope Korhoneni (+5,7).

Reedel peetakse seitse katset, päeva lõpetab nn sprindikatse, mis saab alguse õhtul kell 20.05.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

12.02

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

Toyota alustas Solbergi juhtimisel nelikvõiduga, Jürgenson WRC2-s kuues

