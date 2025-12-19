Jürgenson alustab hooaega Monte Carlos Rally2 auto roolis

M-Sport kinnitas reedeses pressiteates, et Jürgenson ja Siim Oja alustavad tulevat hooaega Monte Carlos ja saavad seejärel sõita ka Rootsi ja Keenia etappidel.

"Romet on näidanud väga küpset suhtumist, nii rajal kui ka tiimisiseselt. Tema tänavuse aasta esitused näitasid, et ta kuulub sellele tasemele. 2026. aasta WRC2 hooaja alustamine kahe nõudliku etapiga on tema ja Siimu jaoks suurepärane samm edasi. Ootame huviga, kuidas nad hooaja jooksul arenevad," ütles M-Spordi tiimipealik Richard Millener.

"See on minu jaoks oluline hooaeg, et näidata nii enda kiirust kui ka auto võimeid. Võtan seda kui väärtuslikku võimalust järgmise sammu astumiseks," sõnas Jürgenson.

Jürgenson istus lõppenud hooajal Rally2 auto rooli kuuel korral ning tegi oma parimad tulemused Sardiinias ja Rally Estonial, saavutades mõlemal etapil WRC2 arvestuses viienda koha.

Monte Carlo MM-ralli toimub 22. - 25. jaanuarini.